Волошина несподівано "поховали" в Мережі: блогер відреагував на чутки, що його з'їла акула

У Мережі віднедавна шириться фейк про нібито смерть блогера Олександра Волошина.

Так, невідомі в YouTube поширили відео, яке змонтували з архівних фото та відео Волошина. Під час озвучування кадрів вони заявили, що блогер Волошин "трагічно загинув у Таїланді". Буцімто знаменитість напідпитку пішов плавати до океану й утопився. Ба більше, невідомі нафантазували ще й про те, що "його рештки з'їла акула".

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Волошин після такої звістки одразу показався у своєму фотоблогу й заспокоїв фанів. Спростовуючи інформацію, він заявив, що що з ним усе гаразд. Своєю чергою, блогер зі сміхом прокоментував вигадку. Олександр каже, що вбачає у цьому маніпуляцію. На думку знаменитості, це мало за мету висміяти його виїзд з України під час війни.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Я живий. Уявіть, в це хтось вірить. І у будь-якому разі це було зроблено спеціально, типу я загинув не на війні, а в Таїланді. Щоб з мене ржали", - висловився Волошин.

Нагадаємо, блогер Олександр Волошин виїхав з України цього року. Про це він повідомив улітку. Утім нещодавно просто з-за кордону він зробив своєму вітчиму приголомшливий подарунок за 3 млн грн. Зірка Мережі показав реакцію своєї родини в Україні на сюрприз і довів до сліз.

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