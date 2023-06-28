«Волю в кулак»: прем’єра синглу Марти Липчей про незламний дух українського народу

Співачка, ініціаторка туру «Нескорені» Марта Липчей сьогодні у День Конституції України представила сингл «Волю в кулак», який став гімном волі, згуртованості та невпинної боротьби українського народу!

«Волю в кулак» — це гімн волі, згуртованості та невпинній боротьбі, пронизаний незламним духом українського народу. Він мовить про віру та волю, силу та нескореність, що віддзеркалюються у міцних стисканнях, з якими українці щоденно виходять на бойову ниву.

Це пісня про незламний опір та прагнення до незалежності. Навіть у найтемніші ночі, коли здається, що надія згасає, українці не здаються, натомість вони збираються разом, запалюють вогонь свободи в своїх серцях та виборюють світанок.

«Сьогодні особливе свято для кожного українця — День Конституції України! Зі святом, нескорені! Саме тому 28.06 відбулась особлива для мене прем’єра синглу «Волю в кулак» – про незламний дух українського народу. З цієї пісні розпочинаю свій виступ у турі «Нескорені» та з перших секунд відчуваю надпотужний енергообмін із залом. Я знаю, що «Волю в кулак» вам відгукнеться, адже щодня ми разом, рука в руці, стоїмо один за одного й виборюємо свободу та незалежність нашої країни. Перемога за нами!»,– ділиться Марта Липчей.

На сингл вже відзнятий відеокліп, режисером якого виступив Артур Лерман, відомий за своїми неперевершеними кіношними роботами, зокрема резонансними стрічками «Область героїв» та «Перший код».

«Волю в кулак» увійде в перший EP Марти Липчей. Премʼєра EP та відеокліпу «Волю в кулак» запланована на 07.07.23

Сингл вже доступний на всіх музичних майданчиках.

Посилання на музичні платформи: https://id.ffm.to/volyu_v_kulak