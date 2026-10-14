"Вона моя копія": чоловік Федишин розкрив подробиці втрати доньки та порятунку дружини

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Реклама

Чоловік української співачки Ірини Федишин, Віталій Човник, приголомшив трагічною звісткою про втрату новонародженої донечки та розповів, що артистка ледь не загинула під час пологів.

Подружжя з нетерпінням чекало на появу дівчинки. Вони мріяли вперше взяти її на руки та привезти додому. До довгоочікуваної зустрічі залишалися лічені дні. Однак усе обернулося трагедією. Родина втратила дитину, а сама Ірина опинилася в критичному стані. За словами чоловіка, лікарям довелося боротися за життя його коханої.

Реклама

«Ми так мріяли про нашу донечку. Так чекали її появи на світ. Уявляли, якою вона буде, як вперше візьмемо її на руки, як обіймемо, як привеземо додому. Ми були так близько до нашого щастя. Так неймовірно близько. Залишалося зовсім трішки до нашої довгоочікуваної зустрічі. Але сталося інакше. Ми її втратили. Я бачив її. Вона моя копія», — поділився Віталій Човник.

Реклама

Допис Віталія Човника / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

Чоловік зізнався, що йому вдалося побачити донечку, яка, за його словами, була його копією. Пережите стало для нього не лише втратою омріяної дитини, а й одним із найстрашніших моментів у житті. Адже разом із донечкою він міг втратити й дружину. Ірина пережила надзвичайно важкі пологи, складне хірургічне втручання та значну крововтрату. Нині родині доводиться поступово оговтуватися після трагедії та шукати сили, аби рухатися далі.

«Той день назавжди залишиться для мене днем найбільшої втрати, але водночас і другим днем народження моєї дружини. Бог забрав до себе нашого маленького Ангелятка, але залишив мені мою Іру. І за те, що вона жива, я безмежно вдячний», — написав чоловік співачки.

Допис Віталія Човника / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

Віталій також звернувся до всіх, хто підтримує родину в цей важкий період. Він подякував за численні повідомлення, молитви та квіти, які люди передають до лікарні. Подружжя поки не має сил особисто відповісти кожному, однак, як наголосив чоловік, вони бачать і відчувають підтримку небайдужих.

Він не приховує, що попереду на них із дружиною чекає непростий шлях відновлення після пережитого. Подружжя намагатиметься підтримувати одне одного та знаходити сили заради сім’ї й дітей, які вже є в їхньому житті. Водночас пам’ять про маленьку донечку назавжди залишиться частиною їхньої родини.

Реклама

«Наша маленька донечко, ми так і не змогли забрати тебе додому. Але ти назавжди залишишся частинкою нашої родини, нашого життя і наших сердець», — зворушливо написав Віталій.

Допис Віталія Човника / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська підтримала Федишин після втрати доньки й шокувала, як сама ледь не втратила дитину.

Новини партнерів