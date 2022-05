"Вони приїхали на запрошення Зеленського": міністр культури розповів про приїзд U2 до Києва

Вчора, 8 травня, легендарний ірландський рок-гурт U2 на чолі з солістом Боно несподівано дав концерт у київському метро.

Також учасники колективу відвідали звільнені від російських окупантів Бучу та Ірпінь.

Як розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, візит колективу не був несподіванкою. Музикантів до Києва запросив президент України Володимир Зеленський.

Фото: Олександр Маркушин/Telegram

"Вони приїхали на запрошення Володимира Зеленського та кажуть, що підтримають будь-яке запрошення від України, бо всім серцем підтримують українців", - зазначив Ткаченко.

До речі, у київському метро на станції "Хрещатик" колектив виконував свої культові хіти "With Or Without You", "Angel Of Harlem" та інші. Пізніше на платформі до U2 приєднався й гурт "Антитіла" на чолі з фронтменом Тарасом Тополею. Тарас разом з Боно виконали кавер на хіт "Stand By Me" виконавця Ben E. King.

Соліст гурту U2 заспівав просто на станції метро "Хрещатик"

"Ви сьогодні воюєте не лише за вашу свободу, а й за нашу також", - сказав Боно.

До речі, раніше Тарас Тополя розповідав, що імпровізований дует з ірландським рокгуртом допоміг організувати й співак Ед Ширан, який днями представив дуетний трек з "Антитілами" 2Step.

Тарас Тополя прокоментував свій виступ з Боно з U2 у київській підземці

