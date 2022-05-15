"Вони тупі курки та петухи": Дмитро Гордон жорстко висловився про артистів-путіністів

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україні українські артисти намагалися достукатися до своїх колег з Росії, аби вони донесли людям правду.

Утім, це виявилося даремно. Адже багато хто обрав мовчання, або ж ще гірше – підтримувати політичний режим кремлівського диктатора.

Український журналіст Дмитро Гордон вважає, що ті артисти які мовчать, або підтримують війну в Україні: Кіркоров, Басков, Корольова – вони обрали гроші замість совісті.

"Усі перераховані вами люди, і не лише вони – всі вони духовні повії, які за гроші готові забути й Батьківщину свою, я про Наташу Корольову і про її чоловіка Тарзана, у якого українське прізвище – Глушко. Ці люди без Батьківщини, без прапора, без честі, без совісті. У них на першому плані гроші. Тому там немає про кого говорити. Знаєте, навіть не хочеться витрачати лайливі слова, яких у мене багато, але є таке українське слово гарне – покидьки. Вони – покидьки. Іншого слова у мене зараз навіть і немає", - сказав в інтерв’ю "ЖВЛ" Дмитро Гордон.

Гордон про те, навіщо "мочив" Зеленського, чи потрібно покарати Голованова і чому порушує "сухий закон"

Тож медійник навіть не намагався достукатися до російських артистів, адже розумі, що це не принесе жодного результату.

"Немає про що з ними говорити. Вони обрали гроші, у них немає совісті, честі. Що про них говорити, вони тупі курки та петухи. Гарно сказав, петухи в прямому сенсі цього слова", - додав Гордон.

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