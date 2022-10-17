Войтенко заявив, що акторам з РФ не дадуть зніматися в Україні: "Винесуть зі знімального майданчика"

Зірка серіалів та учасник "Танців із зірками" Костянтин Войтенко розповів, що акторів із Росії не готові приймати назад на українських майданчиках.

Актор впевнений, що відтепер усі його колеги будуть проти того, аби продюсери запрошували до проєктів російських артистів.

"Просто приїдуть і винесуть зі знімального майданчика і продюсера, який запросить російського актора, і актора. Хтось подзвонить, через три хвилини приїдуть люди, запакують і відвезуть до кордону!, - розповів у ЖВЛ Войтенко.

Аби уникнути неприємностей, із колегами Войтенко вже підписав петицію, у якій кіноспільнота закликає заборонити росіянам участь у бідь-яких проєктах. Звернення до влади вже набрало більше 21 тисяч підписів із 25 тисяч необхідних.

Нагадаємо, днями Костянтин Войтенко показав рідкісну світлину зі своєю 5-річною донечкою.

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