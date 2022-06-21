Вперше "Раша гудбай!": Вєрка Сердючка перефразувала свій хіт з "Євробачення" та заспівала в Амстердамі

Вперше "Раша гудбай!": Вєрка Сердючка перефразувала свій хіт з "Євробачення" та заспівала в Амстердамі

Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) в Амстердамі під час благодійного телемарафону на підтримку України Embrace Ukraine - #StrivingTogether перефразувала свій хіт з "Євробачення".

Виконавиця хіта "Dancing Lasha Tumbai" "Євробачення-2007" перефразувала текст на "Dancing Russia Goodbye".

"Друзі, від 24 лютого жодного Lasha Tumbai у цій пісні... Це тільки Russia Goodbye. Я цього не співав. Ви хотіли це почути, ось ви почуєте", - заявила Вєрка Сердючка.

Зазначимо, що 2007 року на " Євробаченні" Вєрка Сердючка посіла друге місце. Тоді її виступом захопилися усі, окрім Росії. Пропагандисти взялися розганяти черговий антиукраїнський темник про те, що Serduchka у своїй пісні співала не "Lasha Tumbai", а "Russia Goodbye", аби вчергове розпалити ненависть до українців.

Андрій Данилко, який впродовж років доводив, що текст його пісні має абсолютно інше значення, після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, прийняв рішення змінити слова пісні.

Нагадаємо, Руслана в Амстердамі закликала провести "Євробачення-2023" в Україні.

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