Вручала премію Санта Дімопулос: кіт Степан із Харкова здобув престижну нагороду у Каннах

Кіт Степан із Харкова за короткий період часу став всесвітньо-відомим чотирилапим.

У Степана понад мільйон підписників в Instagram. Котик став популярним завдяки кумедним фотографіям та відео.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

А ще більшою зіркою соцмереж його зробила співачка Брітні Спірс, коли опубліковала його фото на своїй сторінці.

Кіт Степан

А сам же Степан разом зі своєю господаркою до початку повномасштабного вторгнення Росії мешкав у Харкові. Пані Галина ховалась разом з котом у підвалах міста, по якому росіяни били щодня. Потім їм вдалось виїхати до Ніцци, а згодом Степана номінували на премію для блогерів у Каннах. І тут він переміг.

Кіт Степан у бомбосховищі

Утім, нагороду для котика забирала співачка та переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос, адже господарка Степана, на відміну від хатнього улюбленця, уникає публічності. Тож Санта отримала премію та віддала його власниці.

"Я сьогодні нагородила неймовірного персонажа. Кіт Степан! Будь ласка. Сьогодні зі сцени я сказала, що деякі тварини набагато кращі людей, і це правда", - говорить Санта.

Кіт Степан та Санта Дімопулос

У Каннах була присутня й дизайнерка Оксана Караванська, яка, до речі, зробила патріотичного метелика для пухнастого Степана. Утім, до Канн вона приїхала не лише, щоб причепурити кота. Її мета тут - попросити блогерів прорекламувати її благодійні футболки. Зібрані кошти дизайнерка відправляє на потреби ЗСУ.

Кіт Степан

"Гроші підуть для наших хлопців та українок, які дуже потребують їх", - говорить дизайнерка.

Серед запрошених гостей є й дизайнер Андре Тан. Його випустили з України лише на два тижні. Зокрема, і для того, щоби купити тканини, з яких він шитиме форму для військових. Саме цим Тан займається вже більше двох місяців.

Андре Тан

"Моя команда переорієнтувалася і перестала шити сукні. Спочатку було дуже складно, ми шили навіть з тканини, яка коштувала 55 євро за метр - тому кальцоні у наших хлопців дуже-дуже дорогі та дизайнерські", - розповів Тан.

Просто зі сцени підтримала Україну й акторка Келлі Разерфорд, відома за серіалом "Пліткарка".

"Я надзвичайно пишаюся розповідати про Україну. У вас дуже багато хороших дизайнерів. Завдяки своїй роботі я зустрічаю багато митців з України, яких я дуже люблю. Надсилаю вам багато любові та миру!" - зазначила акторка.

Келлі Разерфорд

Акторка Тетяна Верьовкіна прийшла на захід, аби публічно подякувати світовим блогерам. Каже, завдяки їхнім репостам вона знайшла батьків в розбомбленому Маріуполі. І вони вже в безпеці.

Тетяна Верьовкіна

"Я не чула від них жодної звістки 58 днів! Вони ховалися від бомб, ходили по різних будинках, ходили, бо все втратили, але дякувати Богу таким людям, як інфлюєнсери - вони допомогли якимись шляхами знайти. Я вважаю, що вони роблять дуже гарну роботу, і що вони надалі можуть навіть врятувати світ!" - говорить акторка.

Головну премію вечора отримав Хабі Лейм - зірка TikTok, що став відомим завдяки своїм антилайфхакерським відео. Після церемонії він теж позує зі Степаном.

Кіт Степан та Хабі Лейм

До речі, організатори запевнили, що всі кошти, зібрані з продажу квитків на церемонію нагородження, підуть на допомогу Україні.

Український кіт Степан отримав нагороду у Каннах

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