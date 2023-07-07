Всесильна Україна в одному відео: Марта Липчей представила кіновізуалізацію на сингл “Волю в кулак”

Відео “Волю в кулак” занурює глядачів у світ містичних образів та візуалізує дух наших пращурів, який надихає наших воїнів і вивільняє потужну силу кожного українського бійця.

За словами режисера Артура Лермана, кінематографічна історія "Волю в кулак" передає просту, але потужну фабулу: після поранення самотній боєць Хустка в лісі стікає кров'ю. І майже втрачає життя. Та перед його очима з'являється силует козака-характерника, який у містичному вимірі відновлює його дух воїна. Розуміючи своє походження та відчуваючи внутрішню силу, боєць, натхненний духом своїх пращурів, збирається та повертається до життя, аби продовжити воїнську справу.

Зйомки відео проходити у Голосіївському заповіднику на Київському морі, на полях села Бугаївка, що на київщині. Вони тривали близько тридцяти годин. Головну роль – пораненого бійця – зіграв професійний каскадер, який має чорний пояс з карате та рукопашного бою, Дмитро Савенко. А Козак Палій – справжній козак у кількох поколіннях – зіграв сам себе. Він приїхав на зйомки з Запорізької Січі.

Марта Липчей разом зі своєю командою та режисером Артуром Лерманом створили вражаючу кіновізуалізацію, яка переносить глядачів у світ містичних образів та сильних емоцій. Відео насичене символікою, що пронизує кожен кадр: вода, як символ очищення та освячення, відіграє важливу роль у візуальному наративі. Шабля та головний убір бійця передають єдність козака та воїна. Хустка, пов'язана на шаблю, візуалізує зв'язок між минулим і сучасним. А все разом створює глибокий символічний зміст і підкреслює важливість духовного спадку та силу в крові кожного нащадка.

Сингл "Волю в кулак" є частиною нового ЕР-альбому Марти Липчей "Разом Нескорені" який вже доступний на всіх цифрових майданчиках. Альбом занурює слухача в глибину сильних та емоційних композицій, що стають гімном волі, сили та єднання українців. ”Разом Нескорені” об'єднує поезію і потужну музику, створюючи простір, у якому серця слухачів звучать в унісон.=

“Сьогодні вийшов не лише емоційно потужний відеокліп “Волю в кулак”, а й мій перший ЕР-альбом “Разом Нескорені”, до якого увійшли пять пісень. Саме їх я виконувала в турі “Нескорені”. Цей альбом особливий. Він наповнений сильними композиціями, які прозвучали в одинадцяти містах заради благодійної мети – одинадцять військових отримають високоякісне протезування. І я дуже хочу, аби кожен, хто слухатиме тепер мої пісні на цифрових майданчиках, знав, що стає частиною ще однієї великої місії – всі 100% коштів з продажу мого першого ЕР-альбому “Разом Нескорені” будуть спрямовані на придбання біонічного протезу ще одному бійцю – 28-річному Андрію Пилипчуку з полку “Азов”.

Відеокліп “Волю в кулак” та EP-альбом “Разом Нескорені” вже доступні на всіх музичних майданчиках.