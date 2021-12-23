Всесвітній день сноуборду: українські зірки, які обожнюють екстремальне катання

Всесвітній день сноуборду: українські зірки, які обожнюють екстремальне катання

Це свято затвердили 2006 року.

23 грудня любителі зимових розваг святкують Всесвітній день сноуборду.

Ця дата вказує на відкриття сезону і на гірськолижних курортах світу збирається чимало туристів. Серед українських зірок також є поціновувачі екстремального виду спорту. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей, які катаються на сноуборді.

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua

Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина, попри те, що вважає себе "королевою сонця, морів, океанів та лежаків", також катається на борді.

Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua

Олександр Педан

Олександр Педан / instagram.com/pedanos

А от шоумен Олександр Педан – справжній екстремал. Телеведучий, мабуть, випробував усі види спорту, серед яких і сноубординг. Зірка полюбляє фрірайд та навіть стрибав на борді з вертольоту.

"Я люблю зиму, сніг та сноуборд, тому пляж взимку - не моє", – зізнався Педан.

Іраклі Макацарія

Іраклі Макацарія / instagram.com/maqatsa

Щороку у грудні намагається відкрити сезон катання на сноуборді шоумен Іраклі Макацарія. Учасник українських "Танців з зірками", а зараз суддя грузинської версії проєкту, частіше за все катається у рідній Грузії на гірськолижному курорті Гудаурі.

Іраклі Макацарія / instagram.com/maqatsa

До речі, це одне з місць зі списку Іраклі, куди він привозить своїх друзів з інших країн.

Андрій Чорновол

Андрій Чорновол / instagram.com/chernovol.andrey

Телеведучий Андрій Чорновол також не проти гайнути до засніженого Буковелю.

Втім, все ж більшість селебрітіс надають перевагу катанню на лижах.

Камалія

Камалія / instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка Камалія нещодавно з родиною вже відкрила сезон катання на лижах. Після річної перерви артистка з доньками гайнула до Карпат.

Камалія з доньками / instagram.com/kamaliyaofficial

Ольга Сумська

Ольга Сумська з чоловіком та донькою / instagram.com/olgasumska

Для зіркового подружжя акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка катання на лижах – традиційна розвага взимку. Разом із донькою пара їздить до Буковелю та насолоджується відпочинком та гірськими схилами.

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Аліна Гросу

Співачка Аліна Гросу лише цього року вперше спробувала кататися на лижах. Артистка зізналася, що їй неймовірно сподобалося.

Аліна Гросу / instagram.com/alina_grosu

Леся Нікітюк

Чи збирається цього сезону кататися на лижах телеведуча Леся Нікітюк, поки що невідомо. Втім, минулих років зірка залюбки відпочивала в Карпатах.

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

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