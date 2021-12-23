Всесвітній день сноуборду: українські зірки, які обожнюють екстремальне катання

Це свято затвердили 2006 року.
23 грудня любителі зимових розваг святкують Всесвітній день сноуборду.
Ця дата вказує на відкриття сезону і на гірськолижних курортах світу збирається чимало туристів. Серед українських зірок також є поціновувачі екстремального виду спорту. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей, які катаються на сноуборді.
Ксенія Мішина
Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина, попри те, що вважає себе "королевою сонця, морів, океанів та лежаків", також катається на борді.
Олександр Педан
А от шоумен Олександр Педан – справжній екстремал. Телеведучий, мабуть, випробував усі види спорту, серед яких і сноубординг. Зірка полюбляє фрірайд та навіть стрибав на борді з вертольоту.
"Я люблю зиму, сніг та сноуборд, тому пляж взимку - не моє", – зізнався Педан.
Іраклі Макацарія
Щороку у грудні намагається відкрити сезон катання на сноуборді шоумен Іраклі Макацарія. Учасник українських "Танців з зірками", а зараз суддя грузинської версії проєкту, частіше за все катається у рідній Грузії на гірськолижному курорті Гудаурі.
До речі, це одне з місць зі списку Іраклі, куди він привозить своїх друзів з інших країн.
Андрій Чорновол
Телеведучий Андрій Чорновол також не проти гайнути до засніженого Буковелю.
Втім, все ж більшість селебрітіс надають перевагу катанню на лижах.
Камалія
Співачка Камалія нещодавно з родиною вже відкрила сезон катання на лижах. Після річної перерви артистка з доньками гайнула до Карпат.
Ольга Сумська
Для зіркового подружжя акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка катання на лижах – традиційна розвага взимку. Разом із донькою пара їздить до Буковелю та насолоджується відпочинком та гірськими схилами.
Для перегляду фото та відео гортайте праворуч
Аліна Гросу
Співачка Аліна Гросу лише цього року вперше спробувала кататися на лижах. Артистка зізналася, що їй неймовірно сподобалося.
Леся Нікітюк
Чи збирається цього сезону кататися на лижах телеведуча Леся Нікітюк, поки що невідомо. Втім, минулих років зірка залюбки відпочивала в Карпатах.
Читайте також: