Всесвітньо відома співачка приїде до України з концертом вперше під час повномасштабної війни

Лідерка легендарного нідерландського гурту Within Temptation Шарон ден Адель вперше під час повномасштабної війни приїде до України з концертом.

Виконавиця у супроводі GosOrchestra та хору виступить на фестивалі Atlas United 2024. Це буде перший концерт закордонного артиста такого рівня в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Унікальна програма складатиметься із нових аранжувань, створених українською композиторкою Марією Яремак. За словами Шарон, музика важлива завжди, але під час війни вона ще більше об'єднує, надихає і надає сил.

Шарон ден Адель

Від початку повномасштабного вторгнення Within Temptation активно підтримує Україну і навіть присвятив українцям свій останній альбом. У перші місяці війни артисти записали live-виконання пісні Whole World Is Watching з синьо-жовтим прапором на тлі для телемарафону. На початку року Шарон приїжджала до Києва, щоб зняти кліп на пісню гурту A Fool's Parade, записану з українським музикантом Yarmak. Всі роялті з цього треку гурт передає благодійній ініціативі Music Saves Ukraine. Під час візиту Шерон була вражена витримкою та єдністю українців.

Шарон ден Адель

"Україна - прекрасна, а її народ неймовірно стійкий та сповнений енергії в цій надскладній ситуації. Це джерело натхнення для нас і для багатьох у всьому світі. Просто знайте, що ви не самі, вас підтримує дуже багато людей. Слава Україні!" - каже Шарон.

Вокал Шарон звучатиме в супроводі хору та симфонічного оркестру: вперше на сцені Atlas виступить GosOrchestra — оркестр, що спеціалізується на виконанні поп- та рок-хітів в симфонічному аранжуванні.

Марія Яремак

Окрім цього, разом з Шарон на сцену вийде українська композиторка Марія Яремак, яка працювала над аранжуванням цієї незвичайної програми, щоб доповнити незабутній вокал солістки акомпанементом на клавішних.

