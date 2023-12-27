Всесвітньо відомого 48-річного актора знайшли мертвим у власному авто

Тіло Лі Сон Гюна виявили в одному з парків у центрі Сеула.

Зірку оскароносної південнокорейської стрічки "Паразити" Лі Сон Гюна знайшли мертвим у середу, 27 грудня.

Тіло 48-річного актора виявили близько 10:30 ранку у його автомобілі в одному з парків у центрі Сеула. На пасажирському сидінні біля Сон Гюна лежав вугільний брикет.

Як передає агенство Yonhap, раніше до поліції надійшло повідомлення про те, що Лі залишив вдома записку, "схожу на передсмертну", після чого він зник разом з машиною.

Лі Сон Гюн у стрічці "Паразити"

Зазначимо, що восени 2023 року проти Лі Сон Гюна поліція Південної Кореї розпочала розслідування. Актора запідозрили у вживанні наркотиків. За останні декілька місяців він двічі проходив допит у поліції. Окрім того Сон Гюн пройшов два тести на наркотики, обидва показали негативний результат. Сам актор стверджував, що наркотики йому могли підкинути заради шантажу.

Лі Сон Гюн / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що всесвітню славу Лі Сон Гюну принесла роль в оскароносній картині режисера Пон Чжун Хо "Паразити". Сон Гюн зіграв містера Пака - власника будинку, куди влаштувалися члени родини Кім. 2020 року стрічка отримала чотири статуетки престижної кінопремії. Фільм "Паразити" також став лауреатом Каннського кінофестивалю і премії "Золотий глобус".

"Паразити" став першим південнокорейським фільмом, якому вдалося здобути "Оскар", і першою стрічкою не англійською мовою, яка перемогла у категорії "Найкращий фільм".

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