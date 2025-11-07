ТСН у соціальних мережах

Всесвітньо відома зірка неочікувано заспівала українською: яка артистка з України допомогла їй

Rosalía презентувала пісню De Madruga.

Rosalía

Rosalía / © instagram.com/rosalia.vt

Світова поп-ікона родом з Іспанії Rosalía, яка збирає мільярди прослуховувань, випустила новий альбом LUX.

Як і обіцяла зірка, це стало своєрідним експериментом. Річ у тому, що під час запису платівки вона використала 13 мов, серед яких і українська. Рядки солов’їною пролунали у пісні De Madruga, а саме слова «Я не шукаю помсти, помста шукає мене». Загалом усі тексти нового альбому Rosalía пронизані містикою, духовністю та пошуком внутрішнього світла.

До слова, над створенням нової композиції з українськими рядками іспанська зірка працювала не одна. Українська співачка Аліна Паш зізналася у своєму Instagram, що долучалася до роботи над альбомом і допомагала Rosalía у процесі створення хіта De Madruga.

Своєю чергою перед виходом альбому LUX іспанська співачка пояснювала, що захотіла долучити 13 мов неспроста. Вона зробила це з особливою метою — насамперед «бажання краще зрозуміти іншого» через мову та «через любов і цікавість». На все пішло близько двох років. До того ж артистка зауважила, що під час створення міжкультурного шедевра штучний інтелект не використовувався.

Нагадаємо, нещодавно співак MELOVIN приголомшив сумою, яку вклав на створення свого нового альбому.

