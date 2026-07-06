Всесвітньо відомий музикант зробив заяву про Україну після масованої атаки РФ на Київ

Род Стюарт / © Associated Press

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Британський рок-музикант Род Стюарт зі сцени підтримав Україну після чергових російських атак на Київ.

Артист оприлюднив звернення до українців у своїх соцмережах після виступу у шведському Стокгольмі. Саме там він традиційно виконав свій знаменитий хіт «The Rhythm of My Heart», який уже кілька років поспіль присвячує українському народу. За словами співака, ця композиція стала символом солідарності з Україною. Він також запевнив, що підтримка світу не згасає. Музикант наголосив, що хотів ще раз нагадати українцям: вони не залишилися наодинці.

«Моє серце з народом України. Останні кілька років ми присвячуємо цю частину програми „The Rhythm of My Heart силі“, мужності та стійкості українського народу. Щовечора глядачі об’єднуються, щоб висловити свою підтримку. З огляду на нещодавні жахливі атаки на Київ, я сподіваюся, що ця невеличка данина поваги нагадає вам, що люди з усього світу й надалі стоять на вашому боці», — написав співак.

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Род Стюарт / © instagram.com/sirrodstewart

Разом із дописом Род Стюарт поділився відео просто зі сцени. Перед виконанням пісні він звернувся до українських військових, громадян України та президента Володимира Зеленського. Артист заявив, що захоплюється стійкістю українців і вкотре висловив переконання, що вони продовжують боротьбу попри всі труднощі.

«Стільки пісень, стільки пісень. Ось одну я присвячую українській армії, українському народу, Зеленському. Вони перемагають у цій війні, саме зараз перемагають, хоча вона триває вже майже так само довго, як Друга світова війна. Ви це усвідомлюєте? Майже п’ять років. І вони тримаються, не маючи нічиєї допомоги», — сказав Род Стюарт.

Від початку повномасштабного російського вторгнення музикант неодноразово виступав на підтримку України.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього обстрілу Росія вдарила по житловому комплексу відомого українського співака. Артем Нікітін вийшов на звʼязок у соцмережах та показав наслідки атаки.

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