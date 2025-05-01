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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

Всесвітньо відомий рок-гурт приїде до України з концертом під час повномасштабної війни

The Rasmus виступить в Києві на фестивалі Atlas. Вже відомо, коли саме відбудеться їхній концерт.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
The Rasmus

The Rasmus / © instagram.com/therasmusofficial

Всесвітньо відомий рок-гурт The Rasmus під час повномасштабної війни приїде до України з концертом.

Колектив виступить на музичному фестивалі Atlas. Концерт The Rasmus запланований на 19 липня у Києві. До речі, ще у травні 2022 року, коли рокери брали участь в "Євробаченні", вони неабияк підтримували Україну, потоваришували з Kalush Orchestra та обіцяли потішити українців виступом. Врешті, свою обіцянку фіни таки стримали.

"Це той момент, на який чекали і ми, і вони. Ще на "Євробаченні" в Турині вокаліст Лаурі Юльонен сказав: "Ми дуже хочемо повернутися до України і знову пережити ці моменти разом із вами". І цього літа це нарешті станеться! Цей виступ — приклад зв'язку, який зберігся, попри відстань і випробування", - йдеться в повідомленні Atlas.

The Rasmus / © instagram.com/therasmusofficial

The Rasmus / © instagram.com/therasmusofficial

Тож, вже влітку The Rasmus наживо заспівають свої легендарні хіти In the Shadows, Livin In a World Without You, Sail Away та багато інших.

Нагадаємо, нещодавно український гурт KADNAY відіграв концерт у Києві. Редакція ТСН.ua побувала на події. Пропонуємо подивитися, яким був виступ колективу з пристрасними танцями та з появою дружини одного з учасників у залі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
192
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