Всесвітньо відомий рок-гурт приїде до України з концертом під час повномасштабної війни

Всесвітньо відомий рок-гурт The Rasmus під час повномасштабної війни приїде до України з концертом.

Колектив виступить на музичному фестивалі Atlas. Концерт The Rasmus запланований на 19 липня у Києві. До речі, ще у травні 2022 року, коли рокери брали участь в "Євробаченні", вони неабияк підтримували Україну, потоваришували з Kalush Orchestra та обіцяли потішити українців виступом. Врешті, свою обіцянку фіни таки стримали.

"Це той момент, на який чекали і ми, і вони. Ще на "Євробаченні" в Турині вокаліст Лаурі Юльонен сказав: "Ми дуже хочемо повернутися до України і знову пережити ці моменти разом із вами". І цього літа це нарешті станеться! Цей виступ — приклад зв'язку, який зберігся, попри відстань і випробування", - йдеться в повідомленні Atlas.

Тож, вже влітку The Rasmus наживо заспівають свої легендарні хіти In the Shadows, Livin In a World Without You, Sail Away та багато інших.

