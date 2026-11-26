Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Акторка Наталка Денисенко розкрила подробиці стосунків із другим чоловіком Юрієм Ярошенком та зізналася, чи ревнує його до інших жінок і як сама реагує на увагу до коханого.

Зірка запевняє, що в їхній парі панує довіра. Юрій не змушує її сумніватися у своїх почуттях і приділяє дружині достатньо уваги. Ба більше, чоловік не приховує власних ревнощів. За словами Наталки, він переконаний, що чимало чоловіків хотіли б привернути її увагу. Однак акторка запевняє, що у обранця немає причин хвилюватися. Вона дуже цінує їхні стосунки та свої почуття до нього.

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«Юра не залишає іншим чоловікам жодного шансу привернути мою увагу, тому що сам дає мені її сповна. Він навіть не дає приводу подумати, що хтось інший може дати мені більше. Щодо того, чи ревнує він — так, ревнує. Каже: "Мені здається, що всі тебе хочуть, усі люблять і мріють забрати". Але йому немає про що хвилюватися, бо я його дуже люблю і ціную», — розповіла Денисенко під час знімань програми «Хто зверху?».

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Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Утім, акторка зізналася, що й сама не позбавлена ревнощів. Причина — особлива харизма її чоловіка. Як пояснила Наталка, Юрій навіть не мусить докладати зусиль, аби опинитися в центрі жіночої уваги. Його стриманість і зовнішня привабливість лише посилюють цей ефект.

«Він ревнує, але можу сказати, що і я ревную. Юра такий чоловік, якому для цього навіть нічого не треба робити. Він досить скромний, може просто стояти, а всі жінки вже: "Добрий день!" — і тягнуться до нього», — зі сміхом поділилася акторка.

Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко / © instagram.com/savransky_yuriy

Денисенко також пояснила, чому не вбачає проблеми в легких ревнощах. Вона наголосила, що не вважає кохану людину чиєюсь власністю, однак бажання зберігати особливий емоційний зв'язок із партнером їй цілком зрозуміле.

«В нього сильна внутрішня харизма, він статний і стриманий. Тож я теж ревную. І взагалі вважаю, що такі легкі ревнощі — це абсолютно нормально. Звісно, ми розуміємо, що не належимо одне одному — у житті тобі взагалі ніхто не належить: ні діти, ні батьки, ні партнер. Але коли не хочеться ділитися коханою людиною ні з ким не лише фізично, а й в емоційному плані — мені здається, це природно для людської душі. Ми всі прагнемо близькості, тому не хочемо ділити її з іншими», — зауважила Наталка.

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Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко

Нагадаємо, нещодавно відомий український актор Олег Загородній розкрив, як Денисенко помстилася йому за образу коханого та кричала лайливі слова в його бік.

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