"Всі замки зірвано": подружжя Решетніків стало жертвами крадіїв і назвало дві зниклих речі

Григорій Решетнік з дружиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

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Дружина відомого українського ведучого Григорія Решетніка — блогерка Христина — розповіла про неприємний інцидент, який стався з їхньою родиною під час подорожі за кордон.

Так, нещодавно пара побувала без дітей у Грузії. Та вже на зворотному шляху до Варшави вони стали жертвами крадіжки. За словами Христини, після перельоту вони довго чекали на багаж, а коли нарешті отримали валізу, одразу помітили, що з нею щось не так.

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Христина стверджує, що замки та коди на валізі були зірвані, а всередині панував безлад — речі були перевернуті, висипані та розкидані. Згодом подружжя виявило, що з багажу зникли дві речі. У Григорія крадії забрали нові улюблені парфуми, а у Христини — спідню білизну.

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Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

«Поки були в дорозі, нас обікрали. Ми летіли з Грузії до Варшави. По прильоту в Польщу довго чекали на валізу і, коли отримали, я одразу помітила, що всі замки і коди зірвані, речі перевернуті. Зрештою, зрозуміли, що у Гріші вкрали нові парфуми (його улюблені), а у мене — білизну (от треба комусь мої труси, перепрошую)», — заявила Христина.

Вона зізналася, що така ситуація сталася з їхньою родиною вперше. Христина також додала, що подібний інцидент трапився і з їхніми друзями. Водночас жінка зізналася, що була здивована крадіжкою, адже раніше під час подорожей Європою почувалася безпечно й навіть не обгортала валізи додатковим захистом.

Христина запевнила, що вже звернулася до авіакомпанії та попросила звернути увагу на подібні випадки з багажем пасажирів. При цьому ситуацію вона вирішила сприйняти з гумором: «На здоров’я. Сподіваюсь, комусь парфуми і ця білизна принесуть щастя».

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