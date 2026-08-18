ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
528
Час на прочитання
2 хв

"Всі замки зірвано": подружжя Решетніків стало жертвами крадіїв і назвало дві зниклих речі

Переліт з Грузії до Польщі залишив для зіркової родини доволі неприємні враження.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Григорій Решетнік з дружиною

Григорій Решетнік з дружиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

Дружина відомого українського ведучого Григорія Решетніка — блогерка Христина — розповіла про неприємний інцидент, який стався з їхньою родиною під час подорожі за кордон.

Так, нещодавно пара побувала без дітей у Грузії. Та вже на зворотному шляху до Варшави вони стали жертвами крадіжки. За словами Христини, після перельоту вони довго чекали на багаж, а коли нарешті отримали валізу, одразу помітили, що з нею щось не так.

Христина стверджує, що замки та коди на валізі були зірвані, а всередині панував безлад — речі були перевернуті, висипані та розкидані. Згодом подружжя виявило, що з багажу зникли дві речі. У Григорія крадії забрали нові улюблені парфуми, а у Христини — спідню білизну.

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

«Поки були в дорозі, нас обікрали. Ми летіли з Грузії до Варшави. По прильоту в Польщу довго чекали на валізу і, коли отримали, я одразу помітила, що всі замки і коди зірвані, речі перевернуті. Зрештою, зрозуміли, що у Гріші вкрали нові парфуми (його улюблені), а у мене — білизну (от треба комусь мої труси, перепрошую)», — заявила Христина.

Вона зізналася, що така ситуація сталася з їхньою родиною вперше. Христина також додала, що подібний інцидент трапився і з їхніми друзями. Водночас жінка зізналася, що була здивована крадіжкою, адже раніше під час подорожей Європою почувалася безпечно й навіть не обгортала валізи додатковим захистом.

Христина запевнила, що вже звернулася до авіакомпанії та попросила звернути увагу на подібні випадки з багажем пасажирів. При цьому ситуацію вона вирішила сприйняти з гумором: «На здоров’я. Сподіваюсь, комусь парфуми і ця білизна принесуть щастя».

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie