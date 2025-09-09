Втікач Волошин публічно відхрестився від допомоги ЗСУ й видав причину: "Відчуваю несправедливість"

Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx

Скандальний блогер Олександр Волошин, який під час повномасштабної війни виїхав за кордон, зробив неоднозначну заяву про допомогу ЗСУ.

За словами зірки Мережі, значні кошти він витрачав на армію до того, як його почали хейтити. Він навів приклад, як допоміг одному зі своїх учнів, а той потім відрікся від нього. Цей та інші схожі випадки, за словами Олександра, обурили його й змінили позицію. У результаті він обрав позицію "дитини" та припинив донатити, тримаючи образи.

Водночас скандальний блогер видав ще й те, що інколи його переказ грошей на допомогу ЗСУ був заради піару у минулому. Та схоже, зараз Олександр фокусується виключно на своєму закордонному житті після того, як втік з України влітку минулого року.

"Ні. Не знаю, що відповісти. Чесно, як дитина, всередині я відчуваю несправедливість ще досі. Життя надто коротке, щоб ображатися, але я ще ображаюся трохи. По-перше, ображаюсь на той факт, що були люди, яким я допомагав своїми коштами, а вони стали проти мене.. Є такий хлопець — Стас Осман. Він навчався у мене на курсі, а потім одразу пішов воювати… На бронежилет треба, дрон треба, це наш учень… Будь ласка. Потім він став проти мене… Щось було заради піару. Визнаю. Але деколи я робив від душі. Часто я просто хотів допомагати, бо відчував, що пацани мене захищають. Тому, може, 200 чи 250 тисяч доларів тільки своїх (віддав – прим. ред.). У мене є звіти", — виправдався Олександр в інтерв'ю Василю Тимошенку.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Волошин після розлучення зі співачкою Анною Трінчер заявив про нову обраницю та нарвався на черговий хейт.