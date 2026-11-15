"Втомився бути в тіні": суперфіналіст "Голосу країни" привів на шоу брата, який підкорив MONATIKа

Сергій і Данило Соловйови, Наталі Салонік / © 1+1

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На сцену «Голосу країни-14» вийшов Данило Соловйов — брат суперфіналіста 12-го сезону шоу Сергія Соловйова, який вирішив нарешті заявити про себе та вийти з тіні відомого родича.

Свого часу участь у проєкті зробила Сергія впізнаваним артистом, якого почали активно запрошувати на виступи. Тим часом Данило, попри власний музичний талант, залишався осторонь уваги. Зрештою він здобув музичну освіту та вирішив випробувати сили на головній вокальній сцені країни. Підтримати брата прийшов і сам Сергій, хоча чоловіки зізналися, що певна конкуренція між ними все ж є.

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Сергій Соловйов на «Голосі країни-12» / © 1+1

Для сліпих прослуховувань Данило взяв до рук гітару та виконав хіт MONATIK «Чому». Його виступ одразу запалив залу: глядачі й тренери підспівували та пританцьовували. Однак наставники довго вагалися, і лише на останніх секундах червону кнопку натиснув MONATIK.

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Сам Данило настільки розхвилювався, що навіть не помітив єдиного розвороту крісла, тож привітання Тіни Кароль із потраплянням до команди артиста стало для нього справжньою несподіванкою.

Окрім співу, Данило викладає гру на гітарі в музичній школі та продовжує розвивати мистецтво в Запоріжжі. Його історія зворушила Наталію Могилевську, яка розповіла, що її дитяча школа талантів там припинила існування через ворожі обстріли. Подібна доля спіткала й заклади в Харкові та Гостомелі. Тому тренерка запропонувала Данилу тимчасово підтримати її юних вихованців музичними заняттями. Учасник із радістю погодився, а наставники подякували йому за небайдужість і незламність.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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