Втретє вагітна Джамала заспівала на сцені нацвідбору на "Євробачення-2024"

Українська співачка Джамала вперше після оголошення про третю вагітність вийшла на сцену.

Артистка заспівала у фіналі нацвідбору на "Євробачення", де вона разом з Андрієм Данилком та Сергієм Танчинцем сидить серед членів журі. Виконавиця у фіналі виконала чуттєвий трек "Мій брате".

Джамала у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2024" / Фото: скриншот з відео

Виконавиця, яка на нацвідбір обрала білу вечірню сукню вільного крою, захопила емоційним номером та просто довела до мурах потужним голосом.

Джамала

До слова, це перший офіційний вихід артистки після того, як вона оголосила, що чекає на третю дитину. До речі, Джамала вже вкотре стає журі нацвідбору, коли перебуває при надії.

Зазначимо, наразі глядачі обирають свого фаворита, який, на їхню думку, має поїхати від України до Мальме. Однак неочікувано у застосунку "Дія", де й проводиться опитування, стався збій. Наразі користувачі не можуть увійти до додатку, тож голосування тимчасово зупинили.

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