Втретє вагітна Джамала зізналася, як її сини готуються до появи ще одного малюка в сім'ї

Артистка також розповіла, що її надихає у своїх старших дітях.

Українська співачка Джамала поділилася, як її двоє дітей готуються до поповнення в родині.

Так, втретє вагітна співачка зізнається, що її старші сини, 5-річний Емір-Рахман та трирічний Селім-Гірай, вже готуються до появи на світ ще одного члена родини. Та навіть роздумують про побутові речі, які слід докупити. Знаменитість неабияк радіє такій турботі дітей про майбутнє маля.

"Вони говорять, що це ж потрібно додаткове ліжко купувати, пляшечку для води. Вони все прорахували. Вони думають про це і це вже приємно", - зізналася артистка в інтерв'ю "Сніданок з 1+1".

Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Також Джамала розповіла, як стрімко ростуть її сини. Зокрема, хлопчики вже почали розумітися у серйозних речах і говорити про них. Це й надихає їхню зіркову матусю.

"Я дуже люблю спостерігати за тим, як зростають мої хлопці. Це такий чудовий вік. Вони говорять дуже розумні, дорослі речі. Це мене надихає", - додала співачка.

Джамала з синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала розсекретила стать майбутнього малюка в оригінальний спосіб і похизувалася престижною українською нагородою.

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