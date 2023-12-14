Втретє вагітна Лілія Ребрик зізналася, чи народжуватиме в Україні

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик, яка днями показала ніжні фото з чоловіком Андрієм Диким, зізналася, у якій країні народжуватиме третю дитину.

Артистка поділилася, чи відбудеться це в Україні, або ж за третьою донечкою вона поїде за кордон. Приміром, до Польщі. За словами Ребрик, як і її попередні діти, малюк з'явиться на світ у своїй рідній Україні. Бо навіть ведуча планує пологи у того ж лікаря, в якого свого часу народила старших доньок:

"Народжуватиму однозначно в Україні. Думаю, в тому самому медзакладі. Однак у цьому питанні поки що мало конкретики – вирішила, що визначуся вже ближче до терміну. Ми підібрали вже все найнеобхідніше для малечі, але ще нічого не купували", - розповіла майбутня мама під час розмови з oboz.ua

Лілія Ребрик із чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Зазначимо, що Лілія Ребрик та Андрій Дикий одружені протягом 12 років. Подружжя виховує двох доньок – 11-річну Діану та 5-річну Поліну. У середині жовтня 42-річна зірка оголосила, що вони з чоловіком чекають на третю дитину.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик показалася у своєму недобудованому будинку під Києвом і розповіла, як там триває ремонт. Артистка з чоловіком придбали житло ще до початку повномасштабної війни.

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