Втретє вагітна Світлана Тарабарова підкреслила округлий животик білосніжною сукнею

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка чекає на третю дитину, взяла участь у зніманнях одного з випусків гумористичного шоу "Ліга Сміху".

Виконавиця виступила на сцені проєкту, а також взяла участь у невеличкій гумористичній сценці. Для участі у концерті Тарабарова обрала затишну сукню трохи вище коліна білосніжного кольору. А округлий животик зірка підкреслила паском.

Світлана Тарабарова на зніманнях "Ліги Сміху" / Фото: instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова на зніманнях "Ліги Сміху" / Фото: instagram.com/tarabarova

Атмосферними фото зі знімань "Ліги Сміху" Тарабарова поділилася в Instagram. Проте, дехто з шанувальників висловив думку, мовляв, знімання гумористичних шоу зараз не на часі. На що Світлана знайшла, що відповісти:

"бачу багато негативних коментарів під останнім постом. Не поспішайте хейтити те, чого ще не подивились. По-друге, ми всі вже емоційно виснажені, такі проєкти допомагають підіймати бойовий дух, розповідати про наших героїв (багато хто з акторів зараз на передовій)… Чи ви просто любите розводити хейт? Я – ні. Не хочу витрачати на це час. Не шукайте зраду там, де її немає", - зауважила артистка.

Світлана Тарабарова на зніманнях "Ліги Сміху" / Фото: instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова на зніманнях "Ліги Сміху" / Фото: instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова відверто поділилася, як її рідні відреагували на її третю вагітність. Артистка зізналася, що підтримки було дуже мало.

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