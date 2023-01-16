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Втретє вагітна Світлана Тарабарова у чорній атласній сукні показала чималий животик

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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997
Час на прочитання
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Втретє вагітна Світлана Тарабарова у чорній атласній сукні показала чималий животик

Фото: instagram.com/tarabarova

Артистка планує вести щоденник вагітності.

Українська співачка Світлана Тарабарова показала свій чималий животик під час третьої вагітності.

Виконавиця часто ділиться з шанувальниками світлинами, на яких вона при надії. Однак тепер Тарабарова вирішила спілкуватися зі своїми фанами на тему материнства. У дописі в Instagram співачка написала, що хоче почати вести свій щоденник вагітності у Мережі.

До допису виконавиця додала світлину у чорній атласній сукні на тонких бретелях, яка підкреслила її чималий округлий животик.

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova
Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

"Хочу все ж таки почати свій щоденник третьої вагітності. Знаю, багато дівчат, мам тут у мене є - тому ця тема буде позитивним моментом , адже життя триває і ми маємо все це пройти! А поруч із вами і мені веселіше і легше, адже моменти є різні", - написала Тарабарова.

Нагадаємо, на різдвяні свята Світлана Тарабарова показала, який сюрприз влаштувала для своїх батьків, які виїхали з Херсона.

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