Втретє вагітна Світлана Тарабарова у чорній атласній сукні показала чималий животик

Українська співачка Світлана Тарабарова показала свій чималий животик під час третьої вагітності.

Виконавиця часто ділиться з шанувальниками світлинами, на яких вона при надії. Однак тепер Тарабарова вирішила спілкуватися зі своїми фанами на тему материнства. У дописі в Instagram співачка написала, що хоче почати вести свій щоденник вагітності у Мережі.

До допису виконавиця додала світлину у чорній атласній сукні на тонких бретелях, яка підкреслила її чималий округлий животик.

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

"Хочу все ж таки почати свій щоденник третьої вагітності. Знаю, багато дівчат, мам тут у мене є - тому ця тема буде позитивним моментом , адже життя триває і ми маємо все це пройти! А поруч із вами і мені веселіше і легше, адже моменти є різні", - написала Тарабарова.

Нагадаємо, на різдвяні свята Світлана Тарабарова показала, який сюрприз влаштувала для своїх батьків, які виїхали з Херсона.

Читайте також: