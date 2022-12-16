Втретє вагітна Світлана Тарабарова з оголеним животиком показала своє абсолютне щастя

Українська співачка Світлана Тарабарова показала, який вигляд для неї має абсолютне щастя.

Втретє вагітна виконавиця поділилася зворушливими сімейними світлинами разом із чоловіком та двома дітьми. На фото артистка у чорному костюмі продемонструвала оголений животик, який ніжно поцілував її син Іван.

Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova

"Так виглядає абсолютне щастя! Будемо жити і боротись", - підписала сімейні світлини Тарабарова.

Світлана Тарабарова з родиною / Фото: instagram.com/tarabarova

Нові фото виконавиця з родиною замилували шанувальників співачки. У коментарях користувачі Мережі зазначили, що Світлана має чудовий вигляд та пораділи за сім'ю артистки.

Ви дійсно такі світлі!

Дякуємо за позитив у стрічці!

Ви чудові!

Про свою третю вагітність Світлана Тарабарова розповіла фанам у листопаді. У шлюбі з Олексієм Бондарем співачка також виховує 4-річного сина Івана та 2-річну доньку Марію.

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