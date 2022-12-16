Втретє вагітна Світлана Тарабарова з оголеним животиком показала своє абсолютне щастя

Виконавиця поділилася милим світлинами.
Українська співачка Світлана Тарабарова показала, який вигляд для неї має абсолютне щастя.
Втретє вагітна виконавиця поділилася зворушливими сімейними світлинами разом із чоловіком та двома дітьми. На фото артистка у чорному костюмі продемонструвала оголений животик, який ніжно поцілував її син Іван.
"Так виглядає абсолютне щастя! Будемо жити і боротись", - підписала сімейні світлини Тарабарова.
Нові фото виконавиця з родиною замилували шанувальників співачки. У коментарях користувачі Мережі зазначили, що Світлана має чудовий вигляд та пораділи за сім'ю артистки.
- Ви дійсно такі світлі!
- Дякуємо за позитив у стрічці!
- Ви чудові!
Про свою третю вагітність Світлана Тарабарова розповіла фанам у листопаді. У шлюбі з Олексієм Бондарем співачка також виховує 4-річного сина Івана та 2-річну доньку Марію.
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