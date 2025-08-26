Вуді Аллен після різкої критики від МЗС України виправдався за свій виступ перед росіянами

Вуді Аллен / © Associated Press

Американський кіноактор і режисер Вуді Аллен виправдався за свою участь у Московському тижні кіно.

Так, режисер, в якого через низку серйозних скандалів зіпсувалася репутація в США, залюбки погодився отримати свої "хвилини слави" в Росії. До РФ Аллен не став їхати, однак в онлайн-режимі обговорював із путіністом Федором Бандарчуком кіносправу.

У МЗС України засудили таку позицію американського режисера. У відомстві назвали участь Вуді Аллена в російському кінофестивалі ганьбою, адже це зневага до всіх українських кінодіячів, життя яких забрала Росія.

Після шквалу критики режисер поквапився виправдатися. Він заявив виданню The Guardian, що не підтримує війну і вважає, що путін вчинив неправильно. Однак Аллен переконаний, що мистецтво поза політикою. Щоправда, скандальний режисер забувся взяти до уваги, що тим часом російські кінодіячі активно підтримують війну в Україні. Ба більше, навіть той самий Федор Бондарчук, із яким він вів розмову. Тож, Аллен залюбки спілкується з тими, хто є поплічниками диктатора.

"Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо переконаний, що Володимир Путін абсолютно неправий. Війна, яку він спричинив, жахлива. Але що б не зробили політики, я не вважаю, що припинення мистецьких розмов — це коли-небудь хороший спосіб допомогти", - заявив режисер.

Зазначимо, Вуді Аллен вже давно став нерукоподатним у США. А все через низку секс-скандалів: звинувачення в домаганнях та шлюб із названою донькою. Врешті, це все негативно вплинуло на репутацію Аллена в Голлівуді. А нещодавно ж Вуді Аллен обурив українців, зібравшись їхати на червону доріжку до Москви, попри розв'язану росіянами війну в Україні. Врешті, летіти до країни-агресорки режисер не став. Але й нагоди виступати перед росіянами не пропустив, тож з'явився на кінофестивалі в режимі онлайн.