- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 709
- Час на прочитання
- 2 хв
Вуді Аллен поплатився за виступ перед росіянами: як йому помстилися
Відмова від творчості режисера шириться Україною.
Українські театри оголосили бойкот американському режисеру Вуді Аллену через його нещодавну участь у Московському кінофестивалі.
Київський Молодий театр оголосив про призупинення показу вистави "Ріверсайд драйв", що мала відбутися 18 вересня 2025 року. У закладі заявили, що не можуть залишатися осторонь, адже культура "не може бути прикриттям для злочинів".
"Ми засуджуємо участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно. Культура не може бути прикриттям для злочинів", — зазначено в дописі Молодого театру.
Це вже третій український театр, який відмовився від постановок за творами Аллена. Раніше Чернівецький драмтеатр імені Ольги Кобилянської скасував виставу "Ex-comedy літньої ночі, або Який дурний весь рід людський", а Львівський театр імені Марії Заньковецької тимчасово зняв із репертуару мюзикл "Кулі над Бродвеєм".
Виступ Вуді Аллена в Росії: що відомо
Аллен виступив онлайн 24 серпня у межах програми "Легенди світового кінематографа", модерував російський режисер Федір Бондарчук, який підтримує загарбницьку політику путіна.
Американський постановник говорив про кінематограф і роль штучного інтелекту, а також висловив захоплення російським кіно та фільмом Сергія Бондарчука "Війна і мир".
На запитання про можливі знімання в Росії Аллен відповів, що пропозицій поки не отримував, але "подумав би над сценарієм про те, як добре почуваєшся в Москві та Петербурзі".
МЗС України різко засудило його участь у фестивалі, назвавши її цинічною та образливою для пам’яті українських митців, які постраждали від російської агресії. У відомстві підкреслили, що культура не повинна ставати інструментом пропаганди чи виправдання злочинів.
Вуді Аллен виправдався за свій виступ перед росіянами. Він назвав причину, чому з’явився на Московському кінофестивалі.