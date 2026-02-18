ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
2 хв

Вулична мода найвищого рівня: ексклюзивні колекції на PRM Новини компаній

Вуличний стиль давно вийшов за межі оверсайз худі та спортивних кросівок. Сьогодні це одна з найцікавіших галузей сучасної моди, в якій зустрічаються авангард, преміальні матеріали, сильні силуети та культурні референси. Саме на цьому рівні працює PRM – платформа, яка зібрала в одному місці преміальний streetwear і колекції, про які зазвичай дізнаються з модних показів. Магазин PRM не копіює глобальні тренди, а вибудовує власне бачення вуличної моди.

Вулична мода найвищого рівня: ексклюзивні колекції на PRM

Чому PRM вважають домом для преміального вуличного одягу?

PRM сформувався навколо простої, але сміливої ідеї – показати, що вулична мода може виглядати як high-fashion та не втрачати свого характеру. Саме це робить Інтернет-магазин PRM.com/ua ідеальним місцем для тих, хто шукає моду з глибоким змістом: не масовий вибір, а продуманий асортимент, який формує смак. Важливу роль відіграє активна спільнота навколо PRM. Платформа об’єднує людей, для яких мода це спосіб говорити про себе, і водночас простір, де зберігаються культурні сенси та творчі наміри. Соціальні мережі PRM підсилюють цей ефект: контент про колекції, історії дизайнерів, артподії та музичні референси формує атмосферу, у якій кожен відчуває себе частиною руху, а не просто покупцем.

Які бренди визначають характер в магазині PRM?

Магазин PRM не прагне зібрати якнайбільше імен під одним дахом, а фокусується на тих, хто формує культуру. Саме тому у добірці з’являються бренди, які говорять різними мовами моди, але разом створюють цілісний стиль платформи. У цьому просторі авангард Rick Owens природно співіснує з мінімалістичним баченням MM6 Maison Margiela, а японська свобода форми від Maison Mihara Yasuhiro відчувається поруч із енергією A Bathing Ape. PRM постійно рухається вперед: платформа впроваджує нові бренди раніше за інших, часто в ексклюзивному форматі для регіону Центральної та Східної Європи.

Ексклюзивні колекції та колаборації, які можна знайти тільки на PRM

Серед найпомітніших колаборацій – Rick Owens DRKSHDW x Dr. Martens із характерною геометрією та преміальними матеріалами, а також adidas x Wales Bonner, де класичні моделі адаптовані через творчу оптику дизайнерки й натхнені ямайською культурою. До цього переліку долучається й MM6 Maison Margiela x Salomon: технічний дизайн, сучасні силуети та впізнавана естетика.

Особливе місце займають лімітовані релізи Maison Kitsuné, Vetements, Reebok LTD та Birkenstock, що поєднують мінімалізм, авангард і міську функціональність. Частина цих колекцій доступна лише на PRM або виходить у такому обмеженому форматі, що швидко стає предметом полювання серед поціновувачів моди.

Як платформа PRM залучає нові бренди?

PRM не лише займається розширенням асортименту – платформа вибудовує довгострокові партнерства, завдяки яким отримує доступ до релізів і брендів, що зазвичай з’являються лише на закритих майданчиках. Уважний відбір, розуміння культури streetwear і репутація надійного партнера дозволяють PRM першими представляти колекції, які задають тон на ринку.

Важливу роль в цьому контексті відіграє PRM Concept Store у Fabryka Norblina – модний простір для авангардистів, в якому мода поєднується з мистецтвом, музикою та дизайном. Така локація підсилює бренд і формує культурний контекст, якому довіряють світові дизайнери.

Дата публікації
Кількість переглядів
120
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie