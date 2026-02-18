Вулична мода найвищого рівня: ексклюзивні колекції на PRM

Реклама

Чому PRM вважають домом для преміального вуличного одягу?

PRM сформувався навколо простої, але сміливої ідеї – показати, що вулична мода може виглядати як high-fashion та не втрачати свого характеру. Саме це робить Інтернет-магазин PRM.com/ua ідеальним місцем для тих, хто шукає моду з глибоким змістом: не масовий вибір, а продуманий асортимент, який формує смак. Важливу роль відіграє активна спільнота навколо PRM. Платформа об’єднує людей, для яких мода це спосіб говорити про себе, і водночас простір, де зберігаються культурні сенси та творчі наміри. Соціальні мережі PRM підсилюють цей ефект: контент про колекції, історії дизайнерів, артподії та музичні референси формує атмосферу, у якій кожен відчуває себе частиною руху, а не просто покупцем.

Які бренди визначають характер в магазині PRM?

Магазин PRM не прагне зібрати якнайбільше імен під одним дахом, а фокусується на тих, хто формує культуру. Саме тому у добірці з’являються бренди, які говорять різними мовами моди, але разом створюють цілісний стиль платформи. У цьому просторі авангард Rick Owens природно співіснує з мінімалістичним баченням MM6 Maison Margiela, а японська свобода форми від Maison Mihara Yasuhiro відчувається поруч із енергією A Bathing Ape. PRM постійно рухається вперед: платформа впроваджує нові бренди раніше за інших, часто в ексклюзивному форматі для регіону Центральної та Східної Європи.

Ексклюзивні колекції та колаборації, які можна знайти тільки на PRM

Серед найпомітніших колаборацій – Rick Owens DRKSHDW x Dr. Martens із характерною геометрією та преміальними матеріалами, а також adidas x Wales Bonner, де класичні моделі адаптовані через творчу оптику дизайнерки й натхнені ямайською культурою. До цього переліку долучається й MM6 Maison Margiela x Salomon: технічний дизайн, сучасні силуети та впізнавана естетика.

Реклама

Особливе місце займають лімітовані релізи Maison Kitsuné, Vetements, Reebok LTD та Birkenstock, що поєднують мінімалізм, авангард і міську функціональність. Частина цих колекцій доступна лише на PRM або виходить у такому обмеженому форматі, що швидко стає предметом полювання серед поціновувачів моди.

Як платформа PRM залучає нові бренди?

PRM не лише займається розширенням асортименту – платформа вибудовує довгострокові партнерства, завдяки яким отримує доступ до релізів і брендів, що зазвичай з’являються лише на закритих майданчиках. Уважний відбір, розуміння культури streetwear і репутація надійного партнера дозволяють PRM першими представляти колекції, які задають тон на ринку.

Важливу роль в цьому контексті відіграє PRM Concept Store у Fabryka Norblina – модний простір для авангардистів, в якому мода поєднується з мистецтвом, музикою та дизайном. Така локація підсилює бренд і формує культурний контекст, якому довіряють світові дизайнери.