Вупі Голдберг потрапила у гучний скандал: зірку тимчасово відсторонили від роботи

Акторка некоректно висловилась про Голокост.

Відома акторка та телеведуча Вупі Голдберг опинилася в центрі скандалу через свої висловлювання.

Так, на телеканалі ABC під час токшоу вона зі своїми колегами обговорювала нещодавню заборону у штаті Теннессі книги Арта Шпігельмана "Маус", в якій зображені євреї в образі мишей, а нацисти – кішок.

Під час обговорення Голдберг заявила, що Голокост – це не винищення раси, а прояв нелюдяності.

"Давайте говорити чесно. Голокост не стосується расових питань. Ні, це не про расу. Справа в нелюдяності одних стосовно інших ", - заявила Вупі.

Вупі Голдберг / Associated Press

Інші ведучі її намагалися переконати в іншому. Так, вони говорили Голдберг, що нацисти вважали євреїв "представниками нижчої раси". Однак акторка наполягала на своєму.

"Йдеться про дві групи білих людей. Ви втрачаєте найголовніше! Щойно ви говорите про расизм, ви перекладаєте все в цю площину. Давайте говорити про те, чому насправді так сталося. Це історія про те, як люди ставляться одне до одного, у цьому вся проблема", - додала Голберг.

Слова телеведучої викликали шквал критики. Експерти відреагували на висловлювання акторки, зазначивши, що расизм займав центральне місце в нацистській ідеології.

Пізніше Голдберг таки перепросила за свої слова.

Вупі Голдберг / Associated Press

"У сьогоднішній програмі я сказала, що Голокост не про расу, а про нелюдське ставлення одних людей до інших. Я повинна була сказати, що це і про те, і про те. Євреї зі всього світу завжди користувалися моєю підтримкою, і вона ніколи не зникне. Я хочу перепросити за біль, який спричинили мої слова", - написала у своєму Twitter Голдберг.

Керівництво телеканалу тим часом вирішило відсторонити телеведучу від роботи на два тижні.

"З цієї миті я відсторонюю Вупі Голдберг на два тижні за її неправильні та образливі коментарі. Хоча Вупі вибачилася, я попросила її подумати та дізнатися про вплив її коментарів", - повідомила Кім Годвін, керівниця телеканалу, пише Hollywood Rеporter.

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