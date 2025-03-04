Вупі Голдберг жорстко розкритикувала Трампа і назвала його сварку з Зеленським "ганебною"

Відома американська акторка та телеведуча Вупі Голдберг жорстко розкритикувала президента США Дональда Трампа за його сварку з Володимиром Зеленським у Білому домі.

Свою думку знаменитість висловила в ефірі ток-шоу The View. Ведуча обурилася, що Трамп влаштував в Овальному кабінеті сварку з Зеленським – лідером суверенної країни, де триває війна. Акторка назвала вчинок президента США "ганебним". За словами Голдберг, ніхто не хотів би, щоб подібне траплялося.

"Ви знаєте, це, мабуть, одна з найнезручніших речей, які я коли-небудь бачила. Це лідер суверенної нації (Зеленський – прим. ред.), і ти (Трамп – прим. ред.) влаштовуєш з ним театр, тому що намагаєшся показати, що ти жорсткий хлопець. Але я не думаю, що хтось хотів, щоб ти був жорстким хлопцем", – обурилася акторка.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Вупі Голдберг вважає, що Трамп відкрито демонструє свою прихильність до диктатора путіна, який пішов війною на незалежну країну. Акторка зазначила, що американці не хочуть бути прихильниками російської влади. Вона поцікавилася у Трампа, чи того взагалі цікавить думка людей, які віддали за нього свій голос.

"Як люди, які за вас голосували? Ви не запитали їх, як вони ставляться до того, що ви робите. Ви їх не запитували, чи хочуть вони бути поплічниками уряду путіна. Ви цього не запитували", – зазначила акторка.

Наостанок Вупі Голдберг висловила слова підтримки Володимиру Зеленському. Ведуча наголосила, що такого ніколи не повинно бути, коли до країни вторглися та окуповують її території.

Володимир Зеленський під час зустріч з Дональдом Трампом у Білому домі / Фото: Associated Press

"Я підтримую вас, Зеленський! Ніхто ніколи не повинен мати можливість приїхати до вашої країни і сказати: "Це моя країна", – наголосила знаменитість.

Нагадаємо, раніше гурт Green Day підтримав Україну. Лідер колективу Біллі Джо Армстронг обматюкав Трампа, а віцепрезидента США Джей Ді Венса назвав "відсталим".

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