"Вибухи просто над нами": Григорій Решетнік із трьома синами потрапив під російський обстріл

Григорій Решетнік / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Український телеведучий Григорій Решетнік розповів, як разом із синами потрапив під російський обстріл дорогою до школи, коли вибухи лунали просто над їхньою автівкою.

Ранок 22 жовтня для родини шоумена почався після важкої ночі під атаками. Коли ситуація трохи заспокоїлася, ведучий повіз дітей на навчання. Однак дорогою знову пролунала повітряна тривога. Сім’я опинилася в заторі, а неподалік працювала українська протиповітряна оборона. Вибухи були настільки близько, що Решетніку довелося заспокоювати синів просто в автомобілі. Сам він, утім, зізнався, що в ту мить теж відчував страх і не знав, чим себе втішити.

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«Дорогою знову починається тривога, збиття, вибухи просто над нами… ми стоїмо в заторі, діватися нікуди, кажу синам — не переймайтесь, все під контролем. А сам собі думаю, під яким таким контролем», — поділився Григорій в інстаграм-історії.

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Історія Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Пережите обурило телеведучого, який не стримував емоцій через російські атаки на українські міста та реакцію міжнародної спільноти. Він звернув увагу на те, наскільки цинічно звучать розмови про гуманізм на тлі небезпеки, з якою щодня стикаються українці.

«За океаном це називають гуманізмом. Просто божевілля якесь. Сподіваюсь, прозріння колись до них таки прийде», — написав шоумен.

Водночас Решетнік подякував українським захисникам, які щодня боронять країну від ворожих атак. Ведучий також закликав українців піклуватися про себе та своїх дітей, адже навіть звичайна дорога до школи в умовах війни може перетворитися на небезпечне випробування.

Григорій та Христина Решетніки з дітьми / © instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно дружина Григорія Решетніка показала їхні раніше небачені фото з молодості і як вони з роками змінились.

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