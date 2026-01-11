ТСН у соціальних мережах

1362
1 хв

Видатна українська співачка Тамара Калустян померла

Тамара Калустян померла 11 січня. Життя артистки обірвалося у віці 100 років.

Валерія Сулима
Тамара Калустян

Тамара Калустян / © facebook.com/philukr

Видатна українська співачка Тамара Калустян померла.

Про це повідомляється на офіційній сторінці у Facebook Національної філармонії України. Життя артистки обірвалося у неділю, 11 січня. Тамари Калустян не стало у віці 100 років. Причина смерті наразі не повідомляється.

"Її голос лунав на провідних сценах світу та в залі Національної філармонії України. У її виконанні — Бах і Малер, Лятошинський і Сильвестров: з глибиною, бездоганною музичною культурою та інтелектуальною витонченістю. Вірна музиці й свободі, вона залишила по собі приклад гідності та справжньої краси. Світла пам'ять", - йдеться в повідомленні.

Тамара Калустян / © facebook.com/philukr

Тамара Калустян / © facebook.com/philukr

Зазначимо, Тамара Калустян народилась 1 жовтня 1925 року в місті Київ. Вона здобула освіту на філологічному факультеті в Київському університеті, після чого вступила до консерваторії, де опанувала вокал. Вона була камерною співачкою (мецо-сопрано).

1362
