Вєрка Сердючка переспівала легендарний хіт Мозгового: глядачі весь номер аплодували стоячи (відео)

Вєрка Сердючка

Топзірка Вєрка Сердючка, він же народний артист України Андрій Данилко, виступила на головній сцені країни і змусила весь зал танцювати. Овації глядачів тривали протягом п'яти хвилин!

Вчора, 7 вересня, у столичному Палаці "Україна" відбувся великий концерт пам’яті легендарного композитора і поета Миколи Мозгового. Серед зірок, які зі сцени згадували великого митця і виконували його твори, були як народні артисти (Ірина Білик, Тіна Кароль, Оксана Білозір, Ауріка Ротару), так і початківці (Геля Зозуля, Prokopov, Skylerr).

Вєрка Сердючка виступила на концерті, присвяченому пам'яті Миколи Мозгового / © Олег Ткачук

Нагадаємо, квитки на цей захід були розпродані за декілька тижнів до події. Щоправда, концерт майже на дві години довелося призупиняти - через оголошені повітряні тривоги у столиці. Але це аж ніяк не вплинуло на якість виконання артистами відомих пісень і сприйняття їх публікою.

Разом з Вєркою Сердючкою на сцені був її незмінний бенд / © Олег Ткачук

"Мама Вєрки", артистка Інна Білоконь завжди супроводжує свою "доньку" / © Олег Ткачук

Судячи по реакції глядачів у залі, найбільш очікуваним серед аудиторії був виступ легендарної VERKA SERDUCHKA. Вона вийшла на сцену у фіналі концерту, вже після 22:00. Як ми дізналися, весь цей час народний артист, разом з іншими членами своєї команди, чекав на відбій за лаштунками, не знаючи достеменно, чи вдасться взагалі цього вечора виступити перед глядачами. Але, на щастя, це сталося!

Виступ Вєрки Сердючки викликав фурор у залі Палацу "Україна" / © Олег Ткачук

Для виступу артиста Андрія Данилка була обрана легендарна пісня "Край, мій рідний край", з якої, нагадаємо, свого часу розпочалася співпраця Софії Ротару з Миколою Мозговим.

На сцені Вєрка з'явилася зі своєю традиційною зіркою на голові і у білому плащі-кейпі. Її супроводжувала не менш відома мама, яку грає Інна Білоконь, бек-вокалістки, танцівники і музиканти. Всі вони були одягнені в красиві національні костюми з яскравими неочікуваними деталями. Наприклад, увагу багатьох привернула мама Сердючки, яка поєднала у своєму образі вишиванку і червоні спортивні шортики.

Зірковий дует у виконанні Андрія Данилка і Інни Білоконь / © Олег Ткачук

Загалом номер тривав близько 5 хвилин, і весь цей час публіка в залі підспівувала Сердючці стоячи. Це єдиний номер в концерті, який викликав таку реакцію. Ба більше, артист двічі проспівав цю пісню через те, що глядачі не відпускали його і почали кликати на біс. Неочікувано для організаторів і членів знімальної групи Данилко одразу погодився і вдруге заспівав легендарний хіт.

Глядачі викликали Вєрку Сердючку на біс і стоячи підспівували весь виступ / © Євген Ошкодьоров

Олена Мозгова, Вєрка Сердючка і її мама / © Олег Ткачук

До слова, ведуча і організаторка концерту Олена Мозгова поділилася з ТСН.ua, що всі артисти взяли участь у концерті безкоштовно, за що вона дуже вдячна. "Коли я подзвонила Андрію і запропонувала цю пісню, він одразу відгукнувся. Я відчула, що "Край" має співати тільки він у цьому концерті. Дуже його поважаю, як артиста, і як людину", - додала Мозгова.

