- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 81
- Час на прочитання
- 3 хв
Вєрка Сердючка переспівала легендарний хіт Мозгового: глядачі весь номер аплодували стоячи (відео)
Артист Андрій Данилко в своєму легендарному образі показався на сцені Палацу "Україна" і виконав пісню Миколи Мозгового "Край, мій рідний край" .
Топзірка Вєрка Сердючка, він же народний артист України Андрій Данилко, виступила на головній сцені країни і змусила весь зал танцювати. Овації глядачів тривали протягом п'яти хвилин!
Вчора, 7 вересня, у столичному Палаці "Україна" відбувся великий концерт пам’яті легендарного композитора і поета Миколи Мозгового. Серед зірок, які зі сцени згадували великого митця і виконували його твори, були як народні артисти (Ірина Білик, Тіна Кароль, Оксана Білозір, Ауріка Ротару), так і початківці (Геля Зозуля, Prokopov, Skylerr).
Нагадаємо, квитки на цей захід були розпродані за декілька тижнів до події. Щоправда, концерт майже на дві години довелося призупиняти - через оголошені повітряні тривоги у столиці. Але це аж ніяк не вплинуло на якість виконання артистами відомих пісень і сприйняття їх публікою.
Судячи по реакції глядачів у залі, найбільш очікуваним серед аудиторії був виступ легендарної VERKA SERDUCHKA. Вона вийшла на сцену у фіналі концерту, вже після 22:00. Як ми дізналися, весь цей час народний артист, разом з іншими членами своєї команди, чекав на відбій за лаштунками, не знаючи достеменно, чи вдасться взагалі цього вечора виступити перед глядачами. Але, на щастя, це сталося!
Для виступу артиста Андрія Данилка була обрана легендарна пісня "Край, мій рідний край", з якої, нагадаємо, свого часу розпочалася співпраця Софії Ротару з Миколою Мозговим.
На сцені Вєрка з'явилася зі своєю традиційною зіркою на голові і у білому плащі-кейпі. Її супроводжувала не менш відома мама, яку грає Інна Білоконь, бек-вокалістки, танцівники і музиканти. Всі вони були одягнені в красиві національні костюми з яскравими неочікуваними деталями. Наприклад, увагу багатьох привернула мама Сердючки, яка поєднала у своєму образі вишиванку і червоні спортивні шортики.
Загалом номер тривав близько 5 хвилин, і весь цей час публіка в залі підспівувала Сердючці стоячи. Це єдиний номер в концерті, який викликав таку реакцію. Ба більше, артист двічі проспівав цю пісню через те, що глядачі не відпускали його і почали кликати на біс. Неочікувано для організаторів і членів знімальної групи Данилко одразу погодився і вдруге заспівав легендарний хіт.
До слова, ведуча і організаторка концерту Олена Мозгова поділилася з ТСН.ua, що всі артисти взяли участь у концерті безкоштовно, за що вона дуже вдячна. "Коли я подзвонила Андрію і запропонувала цю пісню, він одразу відгукнувся. Я відчула, що "Край" має співати тільки він у цьому концерті. Дуже його поважаю, як артиста, і як людину", - додала Мозгова.
Нагадаємо, раніше колишній учасник колективу Андрія Данилка, співак Дмитро Волканов в ексклюзивному коментарі ТСН.ua розповів, чому вирішив змінити місце проживання.