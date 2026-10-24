Вєрка Сердючка просто на сцені зняла легендарну зірку з голови: який вигляд має Данилко без убору

Вєрка Сердючка

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Артистка Вєрка Сердючка, сценічний образ якої втілює Андрій Данилко, зворушила публіку на концерті в Парижі й зробила заяву про війну в Україні.

Так, нині Данилко разом із командою перебуває в благодійному турі. Один із найемоційніших моментів з концерту у Франції потрапив на відео, яким в Instagram поділилася користувачка з ніком lera_in_paris.

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На кадрах помітно, як просто посеред виступу Сердючка зняла із голови свою знамениту блискучу зірку, яка десятиліттями залишається невіддільною частиною її впізнаваного образу, та емоційно висловила бажання, яке об’єднує мільйони українців.

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«Щоб закінчилася ця **бана війна! Слава Україні!» — виголосила артистка зі сцени.

Публіка відповіла на слова Сердючки гучними оплесками. Після цього Данилко низько вклонився присутнім, поклав зірку на сцену, послав глядачам повітряний поцілунок і разом із командою вирушив за лаштунки.

Без свого легендарного головного убору артист постав перед публікою з короткостриженою зачіскою, сценічним макіяжем, аксесуарами та костюмом. Річ у тому, що раніше Данилка майже неможливо було побачити без зірки на сцені або без кепки й маски у повсякденному житті. Тож цей момент став особливо чуттєвим.

До слова, загадування бажання під час знімання зірки з голови стало для Данилка особливою традицією. Все почалося ще кілька років тому, коли на його концерт прийшла жінка, яка не могла завагітніти. За її словами, бажання, загадане в момент, коли артист зняв головний убір, допомогло їй здійснити мрію. Ця історія глибоко зворушила Данилка, і відтоді він продовжує цей символічний ритуал на виступах.

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