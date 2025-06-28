Вєрка Сердючка просто зі сцени висміяла скандал з омбудсменом і присвятила пісню: "Мене так пісочили"

Вєрка Сердючка з мамою / © instagram.com/v_serduchka

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Співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, висловилася про нещодавні розбірки з мовним омбудсменом Тарасом Кремінем.

Артистка вперше після скандального виступу з російськомовними хітами у Києві вийшла на сцену. Так, після гучної хвилі обговорень Вєрка влаштувала запальне шоу в Одесі. І одразу на початку не втрималася від саркастичної відповіді на закиди на свою адресу. Зірка привіталася з глядачами фразою: "Привіт, Одесо! З Всесвітнім днем намбуцмена".

Зі сцени пролунали як українські, так і російськомовні пісні. Втім, Данилко все ж зробив крок назустріч критиці — представив публіці нову композицію "Київ-Одеса", написану українською мовою. Перед її виконанням він ще раз іронічно згадав ситуацію з перевіркою й присвятив її "омбудсменам":

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"Для наших омбудсменів. Мене два дні так пісочили, що забули про війну Ізраїлю з Іраном", — пожартувала Вєрка.

Нагадаємо, після концерту Вєрки Сердючки у Києві, де пролунали російськомовні пісні, мовний омбудсмен Тарас Кремінь публічно звернувся до поліції, ініціювавши перевірку дотримання мовного законодавства. Згодом він зробив нову заяву та відповів, хто насправді може понести покарання.