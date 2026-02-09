Вєрка Сердючка у рясі священника й мама-"лелека": зірки насмішили своїми образами після нацвідбору

Вєрка Сердючка / © Фото з власного архіву

Реклама

Український шоумен Андрій Данилко, попри свою відсутність у кріслі журі цьогорічного нацвідбору на «Євробачення-2026», не залишився осторонь від музичної події.

Артист вирішив висловитися по-своєму — через фірмовий гумор і перевтілення у Вєрку Сердючку. У своєму Instagram Данилко опублікував фото, де постав разом із «мамою» в образах, які користувачі розцінили як тонкий тролінг двох фіналісток нацвідбору — LELÉKA та Jerry Heil. Під кадром артист іронічно написав: «VERKA SERDUCHKA і Мама одягнені в трендові луки нацвідбору 2026».

На світлині Вєрка Сердючка з’явилася у чорній рясі священнослужителя з масивним золотим хрестом на грудях. Такий образ фанати одразу пов’язали з конкурсною піснею Jerry Heil — CATHARTICUS (prayer), яку в мережі активно обговорювали як «молитву-катарсис» про світлу віру.

Реклама

Вєрка Сердючка та її Мама / © instagram.com/v_serduchka

Натомість «мама» Сердючки позувала в костюмі лелеки. Цей образ багато хто сприйняв як прозорий натяк на переможницю нацвідбору LELÉKA (Вікторію Корнікову), яка й представлятиме Україну на «Євробаченні-2026».

Хоча Данилко прямо не називав жодних імен, у коментарях сумнівів не залишилося. Користувачі швидко зрозуміли, про кого йдеться, і вибухнули реакціями. Ба більше, до обговорення долучилася навіть сама Jerry Heil, залишивши коментар під дописом.

Ну кращі — Jerry Heil

Тонко підмічено. Вас вчора не вистачало. Взагалі нацвідбір без Вас вже не той

Цей рівень гумору — топ!

Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огєвіч після свого суддівства на нацвідборі заговорила про гонорари та як саме голосувала за фаворита.