Вєрка Сердючка вперше за багато років представила нову українськомовну пісню

Вєрка Сердючка / © instagram.com/bigartfestival

Артистка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, вперше за багато років представила нову українськомовну пісню.

Вже давно в повітрі вирують новини, що у виконавиці є чимало написаних треків українською, але їх просто складно випустити. Тим не менш, Андрій Данилко обіцяє незабаром видати новий репертуар. І, схоже, це дійсно так і є.

21 жовтня Вєрка Сердючка відіграла концерт у Празі. І там артистка вперше виконала нову українськомовну композицію – "Два бокали просеко". Аудиторії пісня одразу ж зайшла. Глядачі навіть намагалися підспівувати Вєрці Сердючці. Відповідним відео поділився фотограф Ростислав Ріпка у своєму Instagram.

Зазначимо, востаннє Вєрка Сердючка випускала українськомовний трек взимку 2022 року. Тоді виконавиця презентувала композицію "Є пропозиція".

До речі, нещодавно продюсер Юрій Нікітін коментував, коли вийдуть нові українськомовні пісні Вєрки Сердючки. Він запевняв, що зовсім скоро прихильники творчості артистки зможуть їх почути.