Вєрка Сердючка з мамою / © Пресслужба Вєрки Сердючки

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Українська співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, вперше за багато років випустила нову пісню.

Востаннє виконавиця тішила новинкою ще до повномасштабної війни. Тоді у лютому 2022 вийшов трек VERKA SERDUCHKA — «Є пропозиція». На концертах знаменитість виконувала старі хіти, але продовжувала прихильників інтригувати, що нові композиції написані, але чекають на свій час.

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Торік у жовтні на концерті в Празі Вєрка Сердючка нарешті виконала новинку. Артистка заспівала приспів композиції «Два бокали просекко». А ще через рік глядачі на концерті почули повну версію пісні. Трек одразу швидко завірусився в Мережі, а прихильники Вєрки Сердючки з нетерпінням чекали на офіційну версію. І ось співачка нарешті презентувала «Два бокали просекко».

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Вєрка Сердючка випустила нову пісню саме перед новорічними святами. Тож, українцям однозначно буде що слухати на Різдво та Новий рік.

Нагадаємо, нещодавно нову пісню Вєрки Сердючки цинічно вкрав інший артист. Команді Андрія Данилка довелося втручатися.

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