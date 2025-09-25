Вєрка Сердючка висміяла окупанта й промовисто відповіла російській пропаганді

Вєрка Сердючка, російський окупант

Український артист Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, іронічно відреагував на чергові вигадки російської пропаганди.

Так, у Мережі з’явився фрагмент інтерв’ю з військовим 392-го мотострілецького полку РФ із позивним "Увар". Окупант з плямою невідомо походження на обличчі й усмішкою розповів, що українські дрони нібито підлітали до їхніх позицій вночі та транслювали пісні. В репертуарі буцімто була Сердючка, а також гімн України. До того ж, за словами російського солдата, українські герої пропонували їм здатися.

"Бувало вночі прилітав мавік і літав вулицями. Вони музику включали нам, Вєрку Сердючку. Багато разів. І здатися пропонували. Частенько вони так прилітали", — цитує загарбника пропагандистське росЗМІ.

Сторіз Вєрки Сердючки

На такі кумедні заяви Данилко відреагував на офіційній сторінці Вєрки Сердючки в Instagram. Він поширив скриншот з окупантом і додав промовистий підпис: "Лайфгак: проти зомбі також працює".

