Вєрка Сердючка заінтригувала появою у фіналі "Євробачення-2026"

Артистка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, заінтригувала появою у грандіозному фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

Вже за декілька місяців відбудеться подія, на яку єврофани чекали рік. У Відні відгримить "Євробачення". Ба більше, це ще й ювілейний пісенний конкурс. Тож, організатори наразі ретельно готуються, аби здивувати єврофанів масштабним шоу.

Поступово з'являються подробиці про "Євробачення-2026". Подейкують, в інтервал-акті грандіозного фіналу виступить Вєрка Сердючка. Відповідне повідомлення поширило видання Eurovision News. Тим часом Вєрка Сердючка зробила репост цього допису. Вочевидь, таким чином вона підтвердила свою участь.

Зазначимо, Вєрка Сердючка брала участь у "Євробаченні-2007" з піснею Dancing Lasha Tumbai. Хоч виконавиці й не вдалося перемогти, але вона посіла почесне друге місце та неабияк полюбилась єврофанам.

Нагадаємо, цьогоріч від України на "Євробачення" поїде співачка LELÉKA. А тим часом учасником від Хорватії став гурт з майже ідентичним сценічним ім'ям. Виконавиця вже відреагувала на схожість її псевдоніму з конкурентами.