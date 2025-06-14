Вєрка Сердючка виступила з російськомовними хітами у Києві й опинилася в епіцентрі скандалу

Вєрка Сердючка / © instagram.com/eurovision.ua

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Українська співачка Вєрка Сердючка знову опинилася в центрі мовного скандалу. Причиною стала мова проведення її нещодавнього концерту в Києві.

Днями, 13 червня, в столичному готелі Osocor Residence відбувся виступ Вєрки Сердючки та її бенду, під час якого, за словами очевидців, виконувалися російськомовні хіти. На це публічно звернув увагу теле- та радіоведучий Віктор Дяченко у Facebook, повідомивши про подання офіційної скарги до Уповноваженого із захисту державної мови.

"Подав скаргу від імені ГО "Українська мова" на виступ Вєрки Сердючки в Osocor Residence за проведення публічного заходу російською. 13.06.2025 у м. Київ відбулася подія з використанням російськомовних пісень та російської мови у веденні концертної програми. Маю надію, що ми припинимо мімікрувати та чекати російську армію в Києві", – зазначив Дяченко у Facebook.

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Допис Віктора Дяченка

У коментарях юзери розділилися на два табори: одні підтримали таку позицію, а інші закликали не бути такими радикальними.

Концерт Сердючки 2025 року сприймається як перепис малоросів та потенційних колаборантів. Це вже не какаяразніца, а відкритий сигнал росіянам що їх тут чекають

Досить тої української толерантності і не допускати всякого московського лайна, яке ніяк не може покинути свідомість наших українчиків, для яких війна з московською ордою далека від розваг за 1000 грн

Одразу скажу, що я українськомовний, і як тисячі інших, був вчора на концерті. Це не означає, що хтось там чекає "російську армію в Києві", до чого такі крайнощі? Не треба переслідувати за мову пісень, якщо людина допомагає країні, сплачує податки та донатить

Нагадаємо, це вже не перший подібний скандал за участі артистки. Торік Сердючка також співала російською під час концерту в Києві, що викликало хвилю обурення. Тоді скарги так само подавали омбудсмену, але він відповів, що закон порушено не було.