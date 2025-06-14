Вєрка Сердючка заспівала російською у Києві: мовний омбудсмен відреагував і звернувся до поліції

Вєрка Сердючка, Тарас Кремінь

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Після скандалу довкола концерту Вєрки Сердючки у Києві з частково російськомовною програмою свою позицію публічно висловив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

На своїй сторінці у Facebook Уповноважений наголосив, що "російськомовним пісням не місце в українській столиці", особливо в умовах повномасштабної війни. Кремінь зазначив, що це є порушенням законодавства.

"Маємо ознаки грубого порушення статей 23 та 29 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" — у частині застосування державної мови у сфері культури та під час публічних заходів. Окрім того, у Києві з 2023 року офіційно діє мораторій на публічне використання російськомовного музичного продукту, яким також було знехтувано", - зазначив Тарас Кремінь.

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Дата публікації 15:07, 14.06.25 Кількість переглядів 14 Вєрка Сердючка втрапила у мовний скандал через виконання російськомовних хітів у Києві

Уповноважений повідомив, що відкриває захід державного контролю щодо організатора концерту Сердючки, а також звертається до Національної поліції України для належного реагування. Він ще раз наголосив, що "відповідно до пункту 2 статті 23 мовного Закону "мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова".

"Звертаюсь до Національної поліції України з метою належного реагування. Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям "розваг" знову легалізували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон — це про національну гідність. І відповідальність буде", - наголосив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин посприяла розшуку шахрайки, яка незаконно прикривалася її Благодійним фондом і ошукала військових.