Вєрка Сердючка зробила публічне зізнання на 80-річчі Рибчинського і викликала фурор потужним виступом

Вєрка Сердючка

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Співачка Вєрка Сердючка, а точніше артист Андрій Данилко, вперше за тривалий час виступила на сцені Палацу "Україна" і викликала фурор своїм номером, заспівавши легендарний хіт Юрія Рибчинського.

Вчора, 24 травня, у столичному Палаці "Україна" відбувся великий концерт, присвячений 80-річчю легендарного поета Юрія Рибчинського. Серед зірок, які зі сцени вітали талановитого митця, були майже всі топартисти українського шоубізнесу - Наталія Могилевська, Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Дмитро Монатік, Артем Пивоваров, Володимир Дантес, Надя Дорофєєва та інші. Всі вони виконували найвідоміші композиції на вірші поета під супровід живого оркестру, яким диригував Дмитро Саратський.

Вєрка Сердючка під час виступу на ювілеї Юрія Рибчинського

Серед багатьох взяла участь у грандіозному заході і VERKA SERDUCHKA. Для виступу-привітання артист Андрій Данилко обрав легендарну пісню "Верба", яку вперше у 70-х роках виконав радянський ансамбль "Самоцвіти". На сцені знаменитість з'явилася у компанії свого бенду, який був одягнений в яскраві національні костюми, і у незвичному для себе бордовому плащі-кейпі.

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До речі, Сердючка - єдина артистка, яка привітала Юрія Євгеновича публічно зі сцени квітами і через глядачів в партері передала йому метрову білу троянду. "А ну допомагайте, до 18 ряду. Юрій Євгенович, це троянда любові і наснаги. Ви - наш Маестро на багато віків, ми вас дуже любимо і ця пісня лунає для Вас", - звернулася Сердючка до ювіляра.

Під час виконання композиції артистка пустилась в танок, а у фіналі до народної зірки на сцену вискочив цілий дитячий ансамбль в національних костюмах і закружляв її. Ба більше, Сердючка разом з дітьми утворила "змійку", і під час танцю вигукувала у своєму стилі смішні фрази на кшталт "Відпустіть бабусю!" і "Все, діти, на банкет!".

Дата публікації 11:49, 25.05.25 Кількість переглядів 41 Хіт Рибчинського і "змійка" з дітьми: Вєрка Сердючка приголомшила виступом у Києві

А ще під час виступу на великих екранах демонструвалися кумедні колажі з фотографій, наче Сердючка і Рибчинський мають спільне приватне життя. Приголомшені номером глядачі ще довго не відпускали артиста зі сцени, а деякі навіть аплодували стоячи.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко повернувся з гастролей Європою, де встиг дати декілька інтерв’ю і зізнатися, наприклад, чому в нього немає дружини та дітей.

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