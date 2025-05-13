Вєрка Сердючка зробила заяву про гурт Ziferblat, який виступив на "Євробаченні-2025"

Вєрка Сердючка, гурт Ziferblat

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Співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, просто під час концерту за кордоном висловилася про українських представників на "Євробаченні-2025" гурт Ziferblat.

Так, у день першого півфіналу конкурсу артистка присвятила частину свого шоу згадці про Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Зокрема, закликала усіх присутніх голосувати за гурт Ziferblat. До того ж на відео, яке опублікували юзери в Мережі, позаду бенду Сердючки видніється картинка з нашими представниками і закликом віддати за них голос.

Ба більше, музичний колектив зірки навіть зімпровізував і виконав фрагмент конкурсного треку гурту Ziferblat – Bird of Pray. У відповідь публіка нагородила колектив гучними оваціями. Водночас виконавиця похвалила яскраві костюми хлопців.

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"У мене таке прохання… Це дуже відповідально, візьміть себе в руки, потім сходитимемо з розуму. Зараз триває перший півфінал "Євробачення-2025". Я вас дуже прошу, давайте підтримаємо наших хлопців. Знаєте, якщо б у мене були такі костюми, як у них, я б перше місце виграла! Давайте їх підтримаємо, а ми вивчили фрагмент пісні. Голосуйте!" – у своєму фірмовому стилі виголосила зі сцени Сердючка.

Зазначимо, гурт Ziferblat вже виступив у першому півфіналі "Євробачення-2025" й довів до мурах публіку своїм яскравим виступом на головній сцені Базеля.