Вєрка Сердючка 25 років тому і зараз: як змінився імідж артистки

Вєрка Сердючка 25 років тому і зараз: як змінився імідж артистки

1993 року зірка заявила про себе як про стендап-коміка.

Сьогодні, 2 жовтня, день народження святкує талановитий український актор та гуморист Андрій Данилко.

Справжню популярність артисту приніс образ провідниці Вєрки Сердючки, із якою він розпочав свій творчий шлях 27 років тому.

За цей час зірка завоювала армію фанатів, випустила купу хітів і виборола 2-ге місце на "Євробаченні". Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, як змінився образ знаменитості.

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1993 року Вєрка Сердючка заявила про себе як про стендап-коміка. Майбутня зірка з’явилася перед глядачем в образі провідниці з величезним бюстом.

УНІАН

1993 рік / facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Сердючка носила блакитну сорочку, піджак у паєтки, коротку спідницю та беретик. Образ неабияк полюбився прихильникам, як і її життєві жарти.

Втім, пік популярності Вєрки припав на час, коли артистка почала зніматися в проєкті "СВ-Шоу". Зірка знімалася в шоу від 1997 року до 2002-го.

facebook.com/VerkaSerduchka.Official

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1998 року Сердючка випустила свій перший альбом "Я рождена для любви". Одна із головних родзинок образу виконавиці – головні убори. Так, співачка виступала і з величезними квітами, і з коронами, і з українськими вінками. Артистка обирала екстравагантні луки з мініспідницями, розшиті блискітками. Сердючка виступає разом зі своєю сценічною "мамою" Інною.

Втім, головною прикрасою артистки став аксесуар у вигляді величезної зірки. З кожним роком вбрання виконавиці ставало більш епатажним і дорогим. Проте артистка все ж залишилася "народною" та "простою".

ФактNews

facebook.com/VerkaSerduchka.Official

2007 року Вєрка Сердючка представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" із піснею Dancing Lasha Tumbai, де посіла друге місце. Тоді артистка постала перед публікою у сріблястій блискучій сукні, білих колготках та із зіркою на голові.

Вєрка неодноразово ставала героїнею мюзиклів. Так, артистка знялася у "Вечорах на хуторі біля Диканьки", де приміряла образі сільської самогонниці, "Попелюшці", "Сніговій королеві", де зіграла шаманку Ксенію, та "За двома зайцями".

facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Артистка випустила понад 25 хітів та зняла більш ніж 20 кліпів. Тривалий час знаменитість не тішила фанів новими піснями.

2019 рік / Getty Images

2020 рік / instagram.com/eurovision.ua

Нагадаємо, раніше сайт ТСН.ua показав, як змінилася за 25 років українська співачка Аліна Гросу. 1999 року чотирирічна Аліна випустила свій перший кліп на пісню "Лето".

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