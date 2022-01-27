Вєрка Сердючка на концерті виконала пісню про Бандеру: "Ми за Україну будем воювати"

Артистка заспівала рядки з цієї композиції експромтом.
Українська артистка Вєрка Сердючка, автором якої є актор Андрій Данилко стала гостею новорічного концерту "Дизель Шоу", який відбувся у Палаці "Україна".
Знаменитість запросили виступити з її двома суперхітами. На сцені Сердючка з'явилася, вже традиційно, з зіркою на голові у вишиванці та спідниці з візерунками. Коли виконавиця закінчила виступ, до неї на сцену вийшла маленька фанатка і вручила квіти.
Для неї Сердючка вирішила також заспівати і обрала рядки з пісні про Степана Бандеру:
"Батько наш – Бандера. Україна – мати. Ми за Україну будем воювати", - заспівала артистка.
Своєю чергою, глядачі у залі підтримали Вєрку бурхливими оплесками і підспівували їй. Вже за лаштунками Сердючка зізналася, що обрала цю пісню не просто так: "Дуже символічно, що мені 30 років. І нашій незалежній Україні теж 30 років", - сказала Сердючка.
Звичайно, виступ зірки не обійшовся й без її фірмового гумору. Так, у перерві між піснями Сердючка пожартувала, що перед виходом Вєрку не пускали на сцену. Оскільки у Андрія Данилка був COVID-сертифікат, а у Вєрки Сердючки – ні.
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