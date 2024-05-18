Вєрка Сердючка неочікувано виконала пісню Teresa & Maria та звернулася до її авторок просто зі сцени

Також деякі фани вже розкритикували артистку за її репертуар на шоу.

Українська артистка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, відіграла концерт у Києві.

Під час шоу зірка потішила глядачів низкою своїх мегахітів. Зокрема, Вєрка виконала оновлену версію "Dancing Lasha Tumbai", яка тепер має назву "Dancing Russia Goodbye". Поруч з виконавицею був присутній її шоу-балет і знаменита мама, яка задавала драйву всім гостям.

Несподіванкою вечора стало звернення Сердючки до виконавиць, які представляли Україну на "Євробаченні-2024". Так, знаменитість подякувала дуету alyona alyona і Jerry Heil зі сцени просто неба. Ба більше, вона навіть виконала їхню конкурсну пісню Teresa & Maria, де замість рядків "з нами мама Тереза й Діва Марія" прозвучало "з нами мама Тереза й наша Віра". Зала супроводжувала музичний сюрприз гучними аплодисментами.

Вєрка Сердючка переспівала хіт Teresa & Maria з "Євробачення-2024"

"Я хочу привітати дівчат, які були на цій Голгофі, на цьому "Євробаченні". Давайте поаплодуємо alyona alyona і Jerry Heil ", - виголосила зі сцени Вєрка.

Натомість реакція фанів на решта репертуару співачки була неоднозначною. Оскільки протягом концерту можна було почути її російськомовні пісні, написані ще до початку війни. Тож, деякі обурені прихильники вийшли з майданчика просто посередині події. Втім, інша частина авдиторії залишилася і продовжила ностальгувати під старі хіти Вєрки Сердючки.

Концерт Верки Сердючки

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик також оцінила номер alyona alyona і Jerry Heil й зізналася, що їй не сподобалося.

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