Вєрка Сердючка ніжно привітала "маму" з днем народження та показала її гарне фото

Українська акторка Інна Бєлоконь відсвяткувала 53-річчя.
Українська зірка Вєрка Сердючка розповіла про свято у її бенді.
Так, 10 жовтня день народження відсвяткувала невід'ємна супутниця Сердючки, "мама Вєрки". Як відомо, вже протягом 10 років цю роль, яка є улюбленою не лише для багатьох українців, а й іноземців, грає акторка Інна Бєлоконь.
Артистка відсвяткувала 53-річчя. З нагоди свята у своєму Instagram Сердючка розмістила декілька фото з зображенням Інни:
"Вчора наша мименинниця відсвяткувала свій день народження! Любимо, цілуємо, обожнюємо. З любов'ю – VERKA SERDUCHKA & BAND", - написала Вєрка.
Шанувальники Вєрки долучилися до привітань і побажали іменинниці довгих років життя: "з днем народження найпрекрасніша мама на планеті", "мама-гурман, мама-шарман, яка найбільше в Україні любить устриці. З вашим днем народження!", " І я приєднуюсь! Обожнюю! Велика артистка і компаньйон!".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про особисте життя Андрія Данилка. Подейкують, що між Андрієм Данилком та "мамою" Вєрки Сердючки Інною Бєлоконь був роман. Втім, самі артисти ці чутки так і не підтвердили.
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