Вєрка Сердючка похизувалася тату зі своїм зображенням на стегні сестри Позитива – фото

Вєрка Сердючка похизувалася тату зі своїм зображенням на стегні сестри Позитива – фото

Українська зірка Вєрка Сердючка надихнула своєю культовою фразою сестру-двійню артиста Позитива на татуювання.

Так, Єлизавета набила на стегні зображення зірки, яка вигукує ''Геть з України, москаль некрасівий''.

Відповідним відео Вєрка поділилася в сторіз свого Instagram.

Фото: instagram.com/v_serduchka

Вєрка прокоментувала ролик смайликами у вигляді трьох червоних сердечок. Тож, схоже, таке тату їй припало до смаку.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua зібрала патріотичні тату знаменитостей. Зірки також вирішили наглядно показати свою любов до Батьківщини.

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