Вєрка Сердючка показала, як в окупованому Сімферополі зустрічали Новий рік під її хіт: "Крим наш"

Z-патріоти вже встигли взбіситися через це.

Артистка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрія Данилко, показав, як в окупованому Криму неочікувано зустріли Новий 2025 рік.

Зокрема, співачка на сторінці в Instagram опублікувала ролик, як у Сімферополі просто на вулиці святкують новорічну ніч. На відео відривалися під її популярний хіт "Все будет хорошо". До танцю навіть приєдналися Дід Мороз та Снігуронька, які є героями переважно російських казок.

"Крим наш! Сімферополь! Новорічна ніч 2025!" – підписала ролик Сердючка.

В окупованому Криму зустрічали Новий рік під хіт Вєрки Сердючки

До слова, хоч у Сімферополі відривалися під російськомовний хіт Вєрки Сердючки, однак це все одно взбісило Z-патріотів. На тлі відео чутко, як його автор лайкою коментує те, що відбувається. Путіністові захотілося побити тих, хто всього-на-всього танцює під хіт Вєрки Сердючки.

Нагадаємо, нещодавно Вєрка Сердючка зустрілася з переможцями "Євробачення-2024". Також артистка просто зі сцени попрощалася з Росією.

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